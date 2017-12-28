Girne'de uyuşturucu operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek yaptığı baskınlarda yaklaşık 600 gram esrar ve 80 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili tutuklanan 3 zanlı bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tahkikatı yürüten polis Mehmet Bayram mahkemede verdiği ifadede, dün Girne’de oturan zanlı I. D. S.'ın ikametgahında yaptığı aramada yarım gram esrar ve aynı evde , zanlı M. G. Ş.’e ait 2 gram esrar ele geçirildiğini kaydetti.

Zanlıların sorgusunda, sözkonusu uyuşturucuyu 24 Aralık’ta Girne’de , C. M. B.’den satın aldıklarını söylemesi üzerine, zanlının Lapta’daki evine de baskın yapıldığını kaydeden Bayram, yapılan aramada ayrı ayrı plastik kaplarda 600 gram hintkeneviri ve 29 paket halinde toplam 87 gram bonzai ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi bulunduğunu ifade etti.

İki zanlının gönüllü ifade verdiğini, C. M. B.’nin ise uyuşturucuyu kimden aldığının araştırıldığını belirten tahkikat memuru soruşturmanın selameti için zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk atlep etti.

Girne Kaza Mahkemesi yargıcı Mesut Mesutoğlu da, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk emri verdi.