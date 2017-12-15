Girne’de yasa dışı bahis Oynatan 6 kişi tutuklandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği Ekiplerinin, Girne’de düzenlediği 2 farklı operasyonda 6 kişi tutuklandı. Olayla ilgili onlarca insanın sorgulanması söz konusu…

Meselenin tahkikat sorumlusu Yahya Suiçmez, mahkemede verdiği yeminli ifadede, bir şikayet üzerine, Girne Ilgaz Sokakta faaliyet gösteren Spelia Trading Limited isimli işyerinde yapılan aramada, yasaya aykırı olarak İnternet Üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığının tespit edildiğini söyledi.

Operasyonun, bir şahsın kazandığı 45 bin TL’yi işletmenin sahibi N.P.’den alamaması nedeniyle şikayeti üzerine düznelendiğini söyleyen tahkikat sorumlusu, operasyonda, 4 adet bilgisayar, 4 telefon ve 1 kamera kayıt cihazının emare olarak alındığını belirtti.

Tahkikat sorumlusu mahkemeye çıkarılan N.P.’nin 3 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.

Mahkeme huzuruna daha sonra, ikinci operasyonda tutuklanan 5 zanlı çıkarıldı.

Tahkikat Sorumlusu Yahya Suiçmez, Meseleyle bağlantılı olarak, işyeri işletmecisi ile 4 işyeri çalışanının tutuklandığını söyledi.

Tahkikat sorumlusu, yapılan aramada, 26 bin 341 TL , yüzlerce hesap cüzdanı, sim kartı, banka kartı , 57 adet bilgisayar, 58 banka hesap bilgileri için kullanılan telefon, binlerce belge ve döküman bulunduğunu ifade etti.

Tahkikat sorumlusu memur soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da , yeni başlayan tahkkatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlılar aleyhinde 3’er gün tutukluluk emri verdi.