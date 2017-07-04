Girne’deki deniz kirliliğinin sebebi...

Girne’nin Alsancak Bölgesinde 2 plajda meydana gelen deniz kirliliklerinin nedeninin anlaşılması için tahlil sonuçlarının gelmesi bekleniyor.

Tahlil sonuçlarının 6 Temmuz Perşembe günü gelmesinin ardından kirliliğin nedeni belli olacak…Ancak vatandaşlar temel sağlık Dairesi’nin vereceği karar doğrultusunda plajlar kapatılmadığı için 2 plajdan da faydalanabiliyor.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, kirliliğin nedeninin henüz tespit edilmediğini ancak sorunun kaynağının tespit edildikten sonra gerekenin yapılacağını söyledi.

Ataser, “Numune aldıktan sonra bölgede bulunan otellere kirlilikle ilgili bilgi vererek kontrol etmelerini istedik.Ayrıca, belediye dalgıçları bölgedeki otellerin arıtmalarına Pazar günü 3 ayrı dalışla kontrol etti, bu kontrollerde artıma sistemlerinden kaynaklanan bir soruna rastlanmadı’ dedi.

Denizlerin kaymakamlığın kullanım sorumluluğunda bulunduğunu , Belediyelere düşen görevin de denetim gözetimle sınırlı olduğunu dile getiren Ataser , deniz kirliliğiyle ilgili tahillerin yapma sorumluluğunun ise Çevre dairesi ve temel sağlık hizmetleri dariesinde olduğunu anımsattı.

Belediyelerin denizde oluşan kirlilik konusunda ceza kesme yetkisi bulunmadığını da söyleyen Ataser, bu konuda beleidyeleri daha etkin ve yetkili hale getirmek için yasal çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Escape plajının pazar günü kapatıldığını ve personelin burada temizlik yaptığını, Mare Monte plajının ise, kirliliğin sabah dağılmasından sonra öğleden sonra vatandaşlara açıldığını kaydeden Ataser, tahlil sonuçlarına göre ye yapılacağını belirleyeceklerini ifade etti.

Plajlar kapatılmadığı için tahlil sonuçları gelmemesine rağmen vatandaşlar, Pazar gününden bu yana her iki plajı da kullanmaya devam ediyor.

BRTK