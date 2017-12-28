Girnelilerin 2018 yılı dilekleri yılbaşı hediyesi oldu

Girne İnisiyatifi 20 Aralık 2017 akşamı Girne Belediye Meydanında gerçekleştirdiği etkinlikte Girnelilerin 2018 yılında Girne için dileklerini hediye paketi olarak Şehir Planlama Dairesi Müdürülüğü’ne ve Girne Belediyesi’ne sundu.

İnisiyatiften yapılan açıklamada geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen etkinlikte Girne Belediyesi, Şehir Planlama Dairesi ve Eğitim Bakanlığı için oluşturulan kutulara Girneliler dilek kartları attı. Kartlara yazılan dilekler ise Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü ve Girne Belediye Başkanlığına yılbaşı hediyesi olarak teslim edildi.

Ayrıca Girne İnisiyatifinin 2018 yılı takvimi ve Ağustos 2016-Aralık 2017 tarihlerini kapsayan faaliyetleri de kitapçık haline getirilerek her iki kuruma sunuldu.

Yiğitcan: Denge unsurusunuz

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan; Girne İnisiyatifi üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada Girne İnisiyatifinin kent için önemli bir denge unsuru olduğunu ve inisiyatifin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Yeri geldikçe inisiyatifinin görüşlerinden faydalandıklarını da ifade eden Yiğitcan, inisiyatif üyelerinin ziyaretlerinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Güngördü: Girne İnisiyatifi önemli bir boşluğu doldurdu

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Girne İnisiyatifinin Girne’de önemli bir boşluğu doldurduğunu ve bu bakımdan inisiyatifin çalışmalarını desteklerini belirtti. Kentin gerek çevre gerekse diğer sorunlarına sahip çıkılmasının önemli olduğunu ve varsa eksikliklerinin eleştirilmesini de önemsediklerini belirtti. İlerleyen dönemlerde Girne İnisiyatifi ile farklı konularda çalışmalar yapma niyetleri olduğunu belirten Güngördü, ziyaretleri ve hediyeleri için Girne İnisiyatifi üyelerine teşekkür etti.