Girne'nin kalbine İmam Hatip!

Bellapais-Ozanköy arasındaki bölgede yer alan Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne bağlı arazi 70 dönümü kapsıyor. Büyük bir arazi olma özelliği taşıyan Bellapais-Ozanköy arasındaki yer Turizm yatırımları için uygun olsa da Kıbrıs Vakıflar idaresi tarafından İmam Hatip Lisesi için kiralandı .





İMAM HATİP LİSESİ YAPILACAK:

Türkiye Maarif Vakfı, dünyadaki tüm FETÖ okullarını devralarak, işletmek amacıyla kuruldu. Vakıf, bir süredir, Kıbrıs'taki bazı yurtların kendilerine devri için çaba harcamaktaydı. Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter aracılığı ile adaya gelen vakıf, Girne ve İskele bölgesinde süratle "dini eğitim" verecek okullar açmak istiyor.



GÜLÜNÇ PARAYA:

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu'nun 70 dönümlük arazinin Türkiye Maarif Vakfı'na kiralanması için gülünç bir para talep etti. Vakıflar, yıllık sadece bin Sterlin kira alacak. Kiralama süre-si uzun olduğu için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor. Karar, henüz onay için kurula gitmedi



"ONAYLADIK AMA BEKLIYOR'

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurul, Başkanı Gürsel Uzun, yapılan ki ralanmanın yönetim kurulunda onaylandığını ancak Bakanlar Kurulu'na gönderilmediğini belirtti. Uzun, kiralama işleminin uzun süredir gündeminde olduğunu söyledi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, iunyada Fethullahçı Terör Örgütü'nün eğitim kurumlarını bir bir devralan Tür-ciye Maarif Vakfı’na Bellapais Ozanköy arasındaki bölgede arazi kiraladı.



Araziye Türkiye Maarif Vakfı'nın katkısı ile İmam Hatip Lisesi açılacak. Vakıflar İdaresi. "kolej" yapılacağını söylese de, Türkiye Maarif Vakfı'nın çalışması tamamen İmam Hatip Lisesi modelini kapsıyor. Dini eğitim verecek okul için ayrılan arazi adeta Girne bölgesinin kalbi. Bölgede kalan az sayıda temiz arazilerden biri olan alan 70 donümü kapsıyor. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter'in aracı olduğu yatırım, bir süre önce yönetim kurulu tarafından görüşülerek onaylandı.



30 yıllık kira sözleşmesi içeren karar, kesinlikle Bakanlar Kurulu kararı gerektiriyor. Uzun süreli kiralamalar, Vakıflar İdaresi yönetiminin yetkisinin dışında. Başvurdular, olumlu yanıt aldılar Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin Bellapais- Ozanköy arasın dakı bölgede bulunan arazi ile ilgili harekete geçen Türkiye Maarif Vakfı, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra yatırım için gönüllü oldu.



Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in. yatırım için bizzat aracı olduğu öğrenildi. Benter’in Haspolat’ta yer alan Hala Sultan İlahiyat Koleji ve külliye için de aracı olduğu ve yapımında aktif görev aldığı biliniyor. Bir arazi özelliği taşıyanı Bellapais-Ozanköy arasındaki yer yatırımlar için bire bir olsa da Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından imam hatip lisesi yapılmak için veriliyor.



Türkiye Maarif Vakfı, 70 dönümlük arazinin kiralanma işlemlerinin ardın dan araziye imam hatip lisesi yaptıracak. Hala Sultan İlahiyat Koleji'nin ardından ülkede ikinci dini içerikli lise olma özelliği taşıyacak olan okulun yapımına seçim sonrası hemen başlanmak isteniyor.



Yıllığı bin sterlin Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu'nun toplantıda onayladığı 70 donürnluk arazinin Turkiye Maarif Vakfı’na kiralanrnası işlemi için yıllık çok gülünç bir rakam kira ödenecek. Vakıflar İdaresi 70 dönümlük arazi İçin yıllık bin sterlin kira alacak.