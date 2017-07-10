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Giymesi kolay kombini olay

Günümüzde tek parça kıyafetler çok popüler. Çünkü bu tasarımlar rahat olmalarının yanı sıra hem kolayca kombinleniyorlar hem de farklı bir tarz yaratmada önemli rol oynuyorlar. Tek parça dendiğinde 2017’de tulumlar öne çıkıyor. İşte sezona damgasını vuracak tulum modelleri...

10/07/2017

Giymesi kolay kombini olay
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Tek parçanın  rahatlığı

Bugüne dek genellikle denim tulum tercih eden kadınlar, şıklıklarına şıklık katacak yeni modellerin müdavimi olacak gibi görünüyor.

tulum elbise şort ile ilgili görsel sonucu

Pek çok koleksiyonda farklı kumaş, model ve desenlerle yer alan tulumlar, sağladığı kullanım kolaylığından dolayı yaz aylarının en çok tercih edilen kıyafetleri arasında.tulum elbise şort ile ilgili görsel sonucu

Straplez tulumlar

Başta şık davetler olmak üzere, farklı mekanlarda straplez tulum modelleri ön planda. Bu tasarımlar, gündüz spor ayakkabı, akşam ise stilettolar başta olmak üzere yüksek topuklu ayakkabılarla şık ve feminen bir görüntü yakalanmasına yardımcı oluyor. Beyaz, siyah ve pastel tonların dışında çiçek desenli modeller de revaçta. Hâlâ bir tulum sahibi değilseniz, birbirinden güzel tulum modellerine mutlaka göz atın…

straplez tulum elbise şort ile ilgili görsel sonucu

straplez tulum elbise şort ile ilgili görsel sonucu



TAGS: tulum, moda, şort tulum
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