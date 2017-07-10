Giymesi kolay kombini olay
Günümüzde tek parça kıyafetler çok popüler. Çünkü bu tasarımlar rahat olmalarının yanı sıra hem kolayca kombinleniyorlar hem de farklı bir tarz yaratmada önemli rol oynuyorlar. Tek parça dendiğinde 2017’de tulumlar öne çıkıyor. İşte sezona damgasını vuracak tulum modelleri...
10/07/2017
Tek parçanın rahatlığı
Bugüne dek genellikle denim tulum tercih eden kadınlar, şıklıklarına şıklık katacak yeni modellerin müdavimi olacak gibi görünüyor.
Pek çok koleksiyonda farklı kumaş, model ve desenlerle yer alan tulumlar, sağladığı kullanım kolaylığından dolayı yaz aylarının en çok tercih edilen kıyafetleri arasında.
Straplez tulumlar
Başta şık davetler olmak üzere, farklı mekanlarda straplez tulum modelleri ön planda. Bu tasarımlar, gündüz spor ayakkabı, akşam ise stilettolar başta olmak üzere yüksek topuklu ayakkabılarla şık ve feminen bir görüntü yakalanmasına yardımcı oluyor. Beyaz, siyah ve pastel tonların dışında çiçek desenli modeller de revaçta. Hâlâ bir tulum sahibi değilseniz, birbirinden güzel tulum modellerine mutlaka göz atın…