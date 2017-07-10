Giymesi kolay kombini olay

Tek parçanın rahatlığı

Bugüne dek genellikle denim tulum tercih eden kadınlar, şıklıklarına şıklık katacak yeni modellerin müdavimi olacak gibi görünüyor.

Pek çok koleksiyonda farklı kumaş, model ve desenlerle yer alan tulumlar, sağladığı kullanım kolaylığından dolayı yaz aylarının en çok tercih edilen kıyafetleri arasında.

Straplez tulumlar

Başta şık davetler olmak üzere, farklı mekanlarda straplez tulum modelleri ön planda. Bu tasarımlar, gündüz spor ayakkabı, akşam ise stilettolar başta olmak üzere yüksek topuklu ayakkabılarla şık ve feminen bir görüntü yakalanmasına yardımcı oluyor. Beyaz, siyah ve pastel tonların dışında çiçek desenli modeller de revaçta. Hâlâ bir tulum sahibi değilseniz, birbirinden güzel tulum modellerine mutlaka göz atın…