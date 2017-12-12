Gizemli asteroid Oumuamua yoksa bir uzay gemisi mi?

İlk kez 18 Ekim’de Hawai’deki ‘Pan-Starrs 1’ isimli teleskop tarafından saptanan ve şekliyle dikkat çeken Oumuamua, güneş sisteminde gözlemlenen ilk yıldızlararasıcisim olmuştu. ‘1I/2017 U1’ koduyla bilinen bu ilginç cisme, Hawaii dilinde ‘uzaklardan gelen ilk ulak’ anlamına gelen ‘Oumuamua’ adı verilmişti.

Oumuamua, tuhaf uzun bir şekle sahip ve uzunluğu genişliğinden tam 10 kat daha büyük. En az 400 metrelik bir uzunluğa sahip olduğu düşünülen cismin çapının 40 metre olduğu belirtiliyor. Kendi ekseninde 7.3 saatte bir dönen asteroidin hızının, saniyede 87 kilometre olduğu bildiriliyor.



Rus milyarder Yuri Milner

Güneş sistemine giriş yapan ve şekli puro ile iğneye benzetilen ilginç astreoid, ABD’nin West Virginia eyaletinde bulunan Green Bank telekobuyla bugün TSİ 23.00’da gözlemlenmeye başlanacak. Güneş’in etrafında gezindikten sonra Güneş Sistemi’ni terk edecek cisim için astronomlar bir an önce veri toplamaya çalışıyor. Dünya dışı yaşam araştırmalarına yaptığı büyük maddi yatırımlarla tanınan Rus milyarder Yuri Milner finansörlüğündeki ekip, cisimden gelen radyo sinyallerini kayıt altına alınacak ve sese dönüştürerek inceleyecek. Astreroidle ilgili en merak edilen şey ise bu cismin bir uzaylı yapımı olup olmadığı. Öyle ki, Oumuamua’nın bir uzay gemisi olduğunu öne sürenler dahi var. Şimdiye dek yapılan incelemelerde, Oumuamua’nın oldukça yoğun bir yapıya sahip olduğu görülmüş, daha çok bir kaya görünümünde ya da içinde epeyce metal barındıran bir cisim olduğu düşünülmüştü.