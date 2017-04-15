Paraskevas Hatzianastasiou isimli Yunan Papaz Dipkarpaz’daki manastıra gidip orda kalmak istedi. Ret yanıtı aldı. Bir süre manastırın yıkık dökük odalarında kaldı parası bitince Sea Bird Motel’in bir odasına sızarak iki ay gizlice orada yaşadı

TURİST OLARAK GELDİ: Papaz Paraskevas Hatzianastasiou iki ay önce Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a oradan da turist olarak KKTC’ye geldi. Apostolos Andereas manastırına giderek iş istedi ret yanıtı aldı. Yunan papaz geri dönmek yerine, Sea Bird Motel’in bir odasına gizlice girerek yerleşti

GÜNDÜZ YATTI GECE GEZDİ: Gizemli papaz, iki ay boyunca gündüz odada yatıp kaldı, geceleri dışarı çıktı ancak kimseye görünmedi. Motel sahibi Turan Erenköylü önceki gece kontrol için açtığı odada papazla karşılaştı, polise haber verdi

OTELDEN ÇALIP YEDİ: Gizemli papaz iki ay boyunca gece el ayak çekilince otel mutfağından çaldığı yiyecek ve içeceklerle hayatta kaldı. Erenköylü, gizemli konuğu için “İki ay kimseye görünmedi, mutfaktan çaldığı birkaç parça yiyecek dışında kimseye zarar vermedi” dedi

PAPAZ ŞİMDİ HAPİSTE: Bina açma ve Hırsızlık suçlaması ile mahkemeye çıkarılan papaz tutuklu yargılanmak üzere hapse gönderildi. Papaz Hatzianastasiou, “Ben kendimi Apostolos Andreas’a adadım. Manastır papazı beni istemedi. İnancım gereği burada kalmam lazım” demekle yetindi

Nadire BAHADİ

Ülkeye turist olarak gelen Yunanistan uyruklu 41 yaşındaki Paraskevas Hatzianastasiou isimli papaz gizlice yerleşip 2 aydan beri yaşamını sürdürdüğü Dipkarpaz’da faaliyet gösteren Sea Bird Motel Restoran isimli iş yerinde önceki akşam işletme sahibine yakalandı.

İşletme sahibinden izinsiz ve gizlice aldığı yiyecek ve içeceklerle motelin kullanılmayan odasında kapalı bir şekilde hayatını sürdüren papaz Dipkarpaz Polis Karakolu’na teslim edildi.

Paraskevas Hatzianastasiou dün “Bina açma”, “Kasti hasar” ve “Hırsızlık” suçlaması ile İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Yunan papaz mahkeme emri ile tutuklu yargılanmak üzere 1 ayı geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

2 aydır bir odada kapalı yaşıyor

Ülkeye ilk etapta turist olarak gelen papaz Paraskevas Hatzianastasiou’nun Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nda görev yapmak istediği ancak Yunanlı papazın görevli olarak gelmediği için manastırda istenmediği öğrenildi.

Önceki gün yakalanan ve “sahte papaz” olarak bilinen Paraskevas Hatzianastasiou’nun geri dönmek istemediği ve kalacak yeri olmadığı için yaklaşık 2 ay önce manastır yakınlarındaki işletmeye gizlice girerek kullanılmayan bir odaya yerleştiği ortaya çıktı.

Yunanlı papazın bu süre içinde ise işletmede kimsenin olmadığı gece saatlerinde çaldığı meyve, sebze ve içeceklerle karnını doyurup hayatta kaldığı öğrenildi.

Erenköylü: Odayı açtığımda içerde yatıyordu

Konu ile ilgili Havadis’e konuşan işletme sahibi Turan Erenköylü uzun bir süredir tatil köyünü işlettiklerini yaz aylarında 20 oda kapasiteli işletmenin tüm sezon boyunca çok sayıda müşteri ağırladıklarını ama daha önce böyle bir olay ile karşılaşmadıklarını dile getirdi.

İlk olarak 2 ay önce işletmede bazı hırsızlıkların olduğunu fark ettiklerini belirten Erenköylü, durumu polise bildirdiklerini ancak bir sonuç elde edilemediğini anlattı.

Zaman zaman hırsızlıkların devam ettiğini fark ettiklerini söyleyen Erenköylü, önceki gece kullanılmayan odada bulunan bir eşyaya ihtiyaç duyulunca odanın kapısını açtığını ve içeride birinin yattığını gördüğünü anlattı.

Kendisinin kısa süreli şok yaşadığını odadaki papaz kıyafetli ve uzun sakallı şahsında panik yaptığını söyleyen işletme sahibi, Rumca bildiği için konuşarak adamı rahatlattığını ve durumu öğrenmeye çalıştığını söyledi.

“Kimseye zarar vermedi”

Polise haber verildiğini söyleyen işletme sahibi Turan Erenköylü, şahsın polise teslim edildiğinin ve kimlik bilgilerinde Yunanlı bir papaz olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Papazın bu süre içinde işletmede biri olduğu sürece hiç görünmediğini ve kimseye bir zararının olmadığını söyleyen Erenköylü, işletmeye de ciddi anlamda bir zarar ziyanın gerçekleşmediğini kaydetti. 2 aydan beri bir odada kapalı kalan papazın psikolojik sağlığının bozulmuş olabileceğini düşündüklerini belirten Erenköylü, polisin de anlayışlı bir yaklaşımla papazın derdinin ne olduğunu öğrenmeye çalıştığını kaydetti.

Önce manastırdaki odalarda kaldı

Polise verdiği ifadede Kendini Apostolos Andreas Manastırına adadığını ancak manastır papazının onu kabul etmediğini söyleyen Yunan papaz Paraskevas Hatzianastasiou, bir süre manastırın yıkık dökük odalarında kaldı. Papaz Hatzianastasiou, birkaç kez polis tarafından güneye geçmesi için sınıra bırakıldı ancak yine geri döndü. Parası bitince gizlice Sea Bird Motel’in kullanılmayan bir odasına sızarak, iki ay boyunca kimseye görünmeden geceleri motel mutfağından çaldığı yiyeceklerle yaşadı.