HABER KIBRIS

'Gizli Cenneti' deşifre oldu

22/04/2017

'Gizli Cenneti' deşifre oldu
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Dışa kapalı yapısı nedeniyle 'gizemli ülke' olarak da anılan Kuzey Kore, teknolojiye yenildi.

  • Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşke teknolojiye yenik düştü. 

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    Ülkenin lideri Kim Jong Un'un 'gizli cenneti' olarak da anılan, özel hayatını kapalı kapılar arkasında yaşadığı tesis uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi. 

     

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    Söz konusu tesis, Kuzey Kore liderinin NBA yıldızı Dennis Rodman'ı 2013 yılında konuk etmesi ile gündeme gelmişti. 

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    Uydu fotoğraflarına bakılırsa bir adet su parkına ev sahipliği yapan tesiste, voleybol, basketbol ve futbol sahaları da bulunuyor. 

     

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    Rodman, Kuzey Kore'den ülkesine döndükten sonra burada geçirdiği zamanı "Hawaii veya Ibiza gibi bir yer ancak bu yer sadece size ait" sözleri ile açıklamıştı. 

     

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    Tesiste 50 ila 60 kişinin bulunduğunu belirten Rodman, bu kişilerin tek görevinin eğleniyormuş gibi rol yapıp, Kuzey Kore liderinin yalnız hissetmemesini sağlamak olduğunu da sözlerine eklemişti.

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TAGS: Gizli Cenneti, haber, kıbrıs
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