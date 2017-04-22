'Gizli Cenneti' deşifre oldu
22/04/2017
Dışa kapalı yapısı nedeniyle 'gizemli ülke' olarak da anılan Kuzey Kore, teknolojiye yenildi.
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Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşke teknolojiye yenik düştü.
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Ülkenin lideri Kim Jong Un'un 'gizli cenneti' olarak da anılan, özel hayatını kapalı kapılar arkasında yaşadığı tesis uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi.
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Söz konusu tesis, Kuzey Kore liderinin NBA yıldızı Dennis Rodman'ı 2013 yılında konuk etmesi ile gündeme gelmişti.
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Uydu fotoğraflarına bakılırsa bir adet su parkına ev sahipliği yapan tesiste, voleybol, basketbol ve futbol sahaları da bulunuyor.
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Rodman, Kuzey Kore'den ülkesine döndükten sonra burada geçirdiği zamanı "Hawaii veya Ibiza gibi bir yer ancak bu yer sadece size ait" sözleri ile açıklamıştı.
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Tesiste 50 ila 60 kişinin bulunduğunu belirten Rodman, bu kişilerin tek görevinin eğleniyormuş gibi rol yapıp, Kuzey Kore liderinin yalnız hissetmemesini sağlamak olduğunu da sözlerine eklemişti.
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