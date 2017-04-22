'Gizli Cenneti' deşifre oldu

Dışa kapalı yapısı nedeniyle 'gizemli ülke' olarak da anılan Kuzey Kore, teknolojiye yenildi.

Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşke teknolojiye yenik düştü.

Ülkenin lideri Kim Jong Un'un 'gizli cenneti' olarak da anılan, özel hayatını kapalı kapılar arkasında yaşadığı tesis uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi.

Söz konusu tesis, Kuzey Kore liderinin NBA yıldızı Dennis Rodman'ı 2013 yılında konuk etmesi ile gündeme gelmişti.

Uydu fotoğraflarına bakılırsa bir adet su parkına ev sahipliği yapan tesiste, voleybol, basketbol ve futbol sahaları da bulunuyor.

Rodman, Kuzey Kore'den ülkesine döndükten sonra burada geçirdiği zamanı "Hawaii veya Ibiza gibi bir yer ancak bu yer sadece size ait" sözleri ile açıklamıştı.