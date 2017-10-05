GNÇTRKCLL ile eğlence hiç bitmez!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gençlik markası gnçtrkcll’i tercih eden 10 şanslı çift sadece mesaj göndererek konseri izleme şansı yakaladı.

Geçtiğimiz akşam Türkiye’nin sevilen sanatçısı Hande Yener Gnçtrkcll’in iletişim sponsorluğundan Gazimağusa’da coşkulu bir konser verdi. Gnçtrkcll’i tercih eden10 şanslı çift attığı mesajla çekilişe katılarak konseri dilediği bir yakınıyla birlikte izleme şansı yakaladı. Rouge 21’de gerçekleşen konserde Hande Yener birbirinden çok sevilen şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in adanın en popüler gençlik markası gnçtrkcll kullanıcıları arasından yaptığı çekiliş ile kazanan 10 şanslı çifte bilet kazandırdı. Kazanan isimler Ali Berkem Karabulut, Bekir Soyel, Ceren Koç, Eda Altunay, Ergin Efe Yıldız, Hüseyin Karal, Ömer Tecimen, Selma Özkaya, Ümmü Gülsüm Tufan ve Yağmur Özcan Hande Yener’in konserini dilediği bir kişiyle birlikte dinleme fırsatı yakaladı.

Mesaj attılar, kazandılar

Adanın sevilen gençlik markası gnçtrkcll, gençlerin hayatını kolaylaştırmaya ve yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Gazimağusa Rouge 21’de gerçekleşen Hande Yener konseri ile gençler müziğin keyfine vardılar. Gnçtrkcll’liler konser bileti kazanmak için GNC yazarak 2929’a SMS göndererek çekilişe katılmaya hak kazanmıştı.

Konseri izlemeye gelen gençler, etkinlik alanında yer alan GNÇ Photobus’te içerisine sığdırılan aksesuarlar ile fotoğraf çektirdiler. Gençler, onlar için düzenlenen bu alanda keyifli zaman geçirdiler.