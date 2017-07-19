Göbek eriten 10 besin

Karın bölgesinde biriken yağlardan rahatsız olmayan kimse yoktur. Hemen herkes bu yağlardan kurtulmak için çareler arar. Karın bölgesindeki yağların azalmasında etkili olan besinlerin tercihi de bu çareler arasında.

Daha fit ve güzel görünmek için karın bölgesinde biriken yağlardan kurtulmak ve düz bir göbeğe sahip olmak isteyenler için uzmanların önerdiği bazı besinler var.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan, o besinleri şöyle sıralıyor:

1- Yoğurt.

2- Kefir.

3- Kinoa.

4- Yeşil çay.

5- Yaban mersini.

6- Yulaf.

7- Chia tohumu.

8- Yağlı tohumlar.

9- Kompleks karbonhidratlar.

10- Zeytinyağı

“CHİA TOHUMU TOK TUTUYOR”

Yüksek miktarda beta-glukan lifi ve iyi bir bitkisel protein içeriği sayesinde kahvaltıda tüketilecek yulafın, aynı zamanda uzun süre tok ve zinde kalmaya yardımcı olduğunu belirten Ceylan,”Kuru meyveler ile tatlandırıp süt ile tüketebilirsiniz. Pek çok kişinin ismini duymadığı chia tohumu ise, sütten daha fazla kalsiyum, somondan daha fazla omega 3, yeşil çaydan daha fazla antioksidan içeren nane ailesinden bir bitkinin tohumu. Tok tutma özelliğine de sahip. Günlük beslenmenin bir parçası haline getirerek günde bir iki yemek kaşığı kullanabilirsiniz” diyor.

BİR DİLİM ÇİKOLATALI PASTAYI YAKMAK İÇİN 2,5 SAAT HAREKET ETMELİSİNİZ!

“Diyet yaparken canınız çok çekip de karşı koyamadığınız bazı besinler, yüksek kalorileri ile sonradan siz kilo olarak geri dönebiliyor” diyen Diyetisyen Ceylan, bu noktada, alınan kalorileri yakmak için bazı püf noktalarının imdada yetişebildiğini belirterek önerilerini şu şekilde sıralıyor:



Baklava: 40 gramlık bir dilim baklavayı tüketmenin faturası 240 kalori. Onu yakabilmek için 1 buçuk saat durmaksızın dans etmek gerekiyor.

Sucuklu yumurta: Pazar kahvaltısında sucuklu yumurtaya karşı koyamadınız ve 150 gramlık 1 porsiyon kızarmış sucuklu yumurta yediniz. Tam 363 kalori almış oluyorsunuz. Bu kalori için 1,5- 2 saat arası yüzmeniz gerekiyor.

Sütlü kahve: 1 fincan normal yağlı süt ile şekerli sütlü kahve içtiğinizde 150-160 kalori almış oluyorsunuz. Onu yakabilmek için 45 dakika tempolu yürümelisiniz. Yoksa her gün tükettiğiniz bir fincan kahve, size kilo olarak geri dönecektir.

1 dilim çikolatalı pasta: Tüm kararlılığınıza rağmen 1 dilim çikolatalı pastaya hayır diyemediniz mi? 70 gramlık bir dilim çikolatalı pasta yaklaşık 275 kalori. O pastanın kalorisinin size kilo olarak dönüşünü engellemek için ortalama 2 buçuk saat aktif bir şekilde hareket etmek gerekiyor.