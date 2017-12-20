Göçmen kaçakçılığına rekor ceza

Mahkeme, şebekenin adı açıklanmayan 54 yaşındaki Yunan vatandaşı elebaşını tam 1489 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Şebekenin diğer 22 elemanının her biri de 200 ile 300 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.



Yasa gereği, 23 mülteci ve göçmen kaçakçısı, azami 25 yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye edilecekler. Şebeke, Meriç Nehri’nden geçen mülteci ve göçmenleri TIR’lardaki özel bölmelere gizleyerek Selanik’e getiriyordu. Selanik’ten de taksilere bindirerek Makedonya sınırına naklediyordu.