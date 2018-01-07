Göçmen yarışa tutundu: 3-2

Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, Halil Erdem Canaloğlu

Göçmenköy: Okan, Semih, Rifat, Mevlüt (Dk.55 Kemal), Umut, Kadir (Dk.33 Ali), Cemal, Arda, Suat (Dk.81 Sabri), Mustafa, Tonguz

Hamitköy: Tolga, Onurcan, Ömer (Dk.88 Hasan Sarıoğlu), Salih, Umut, Ragıp, Ender, Hüseyin, Hasan, Hakan (Dk.71 Toykan), Özgür

Goller: Dk.9 Semih, Dk.62 Arda, Dk.88 (pen) Tonguz (Göçmenköy) – Dk.85, Dk.90+3 (pen) Özgür (Hamitköy)

Kırmızı Kart: Dk.63 Onurcan (Hamitköy)

K-PET 1. Lig’de ilk devrenin son haftası olan 15. haftada oynanması gereken ancak Göçmenköy futbolcusu Beytullah Arık’ın geçirdiği trafik kazası nedeniyle ertelenen Göçmenköy-Hamitköy karşılaşması dün oynandı.

5 golün atıldığı, 2 penaltı kararı ve 1 de kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Göçmenköy konuk ettiği Hamitköy’ü 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 9. dakikada Semih’in kaydettiği golle 1-0 Göçmenköy üstünlüğünde geçildi.

Mücadelenin 62. dakikasında ev sahibi ekip Arda’nın golüyle farkı ikiye çıkarırken, bu golden bir dakika sonra Hamitköy oyuncusu Onurcan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin son bölümü ise adeta gol düellosuna sahne oldu.

Hamitköy 85. dakikada Özgür ile farkı bire indirirken 88. dakikada Tonguz’un penaltı golüyle Göçmenköy yeniden farkı ikiye taşıdı ve skor 3-1’e geldi.

90+3. dakikada kazanılan penaltıyı bu kez Özgür gole çevirerek Hamitköy farkı bir kez daha bire çekti ancak süre yeterli olmadı ve Göçmenköy karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Göçmenköy puanını 24 yaparak zirvedeki takımlara bir adım daha yaklaştı. Hamitköy ise 26 puanda kalarak fırsat tepti.

K-Pet 1.Lig Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Gönyeli 15 9 4 2 25 10 15 31

2.Esentepe 15 8 5 2 27 15 12 29

3.Dumlupınar 15 8 3 4 31 18 13 27

4.Maraş 15 8 3 4 28 20 8 27

5.Hamitköy 15 8 2 5 27 22 5 26

6.G.H. Evi 15 8 1 6 28 26 2 25

7.B. Bağcıl 15 7 3 5 14 10 4 24

8.Göçmenköy 15 7 3 5 16 14 2 24

9.Mormenekşe 15 7 1 7 24 22 2 22

10.Değirmenlik 15 6 3 6 24 27 -3 21

11.Lapta 15 5 4 6 21 22 -1 19

12.Akova 15 4 3 8 22 33 -11 15

13.Çanakkale 15 4 2 9 14 24 -10 14

14.Görneç 15 3 4 8 15 28 -13 13

15.Doğancı 15 3 3 9 16 24 -8 12

16.K.Mehmetçik 15 2 2 11 4 21 -17 8