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Göçmen yarışa tutundu: 3-2

5 golün atıldığı, 2 penaltı kararı ve 1 de kırmızı kartın çıktığı 1. Lig’de erteleme maçında Göçmenköy konuk ettiği Hamitköy’ü 3-2 mağlup etti

07/01/2018

Göçmen yarışa tutundu: 3-2
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Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, Halil Erdem Canaloğlu

Göçmenköy: Okan, Semih, Rifat, Mevlüt (Dk.55 Kemal), Umut, Kadir (Dk.33 Ali), Cemal, Arda, Suat (Dk.81 Sabri), Mustafa, Tonguz

Hamitköy: Tolga, Onurcan, Ömer (Dk.88 Hasan Sarıoğlu), Salih, Umut, Ragıp, Ender, Hüseyin, Hasan, Hakan (Dk.71 Toykan), Özgür

Goller: Dk.9 Semih, Dk.62 Arda, Dk.88 (pen) Tonguz (Göçmenköy) – Dk.85, Dk.90+3 (pen) Özgür (Hamitköy)

Kırmızı Kart: Dk.63 Onurcan (Hamitköy)

K-PET 1. Lig’de ilk devrenin son haftası olan 15. haftada oynanması gereken ancak Göçmenköy futbolcusu Beytullah Arık’ın geçirdiği trafik kazası nedeniyle ertelenen Göçmenköy-Hamitköy karşılaşması dün oynandı.

5 golün atıldığı, 2 penaltı kararı ve 1 de kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Göçmenköy konuk ettiği Hamitköy’ü 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 9. dakikada Semih’in kaydettiği golle 1-0 Göçmenköy üstünlüğünde geçildi.

Mücadelenin 62. dakikasında ev sahibi ekip Arda’nın golüyle farkı ikiye çıkarırken, bu golden bir dakika sonra Hamitköy oyuncusu Onurcan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin son bölümü ise adeta gol düellosuna sahne oldu.

Hamitköy 85. dakikada Özgür ile farkı bire indirirken 88. dakikada Tonguz’un penaltı golüyle Göçmenköy yeniden farkı ikiye taşıdı ve skor 3-1’e geldi.

90+3. dakikada kazanılan penaltıyı bu kez Özgür gole çevirerek Hamitköy farkı bir kez daha bire çekti ancak süre yeterli olmadı ve Göçmenköy karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Göçmenköy puanını 24 yaparak zirvedeki takımlara bir adım daha yaklaştı. Hamitköy ise 26 puanda kalarak fırsat tepti.

K-Pet 1.Lig Puan Durumu

Takımlar                O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.Gönyeli              15           9             4             2             25           10           15           31

2.Esentepe           15           8             5             2             27           15           12           29

3.Dumlupınar       15           8             3             4             31           18           13           27

4.Maraş                 15           8             3             4             28           20           8             27

5.Hamitköy           15           8             2             5             27           22           5             26

6.G.H. Evi               15           8             1             6             28           26           2             25

7.B. Bağcıl             15           7             3             5             14           10           4             24

8.Göçmenköy       15           7             3             5             16           14           2             24

9.Mormenekşe    15           7             1             7             24           22           2             22

10.Değirmenlik    15           6             3             6             24           27           -3            21

11.Lapta                                15           5             4             6             21           22           -1            19

12.Akova               15           4             3             8             22           33           -11          15

13.Çanakkale        15           4             2             9             14           24           -10          14

14.Görneç            15           3             4             8             15           28           -13          13

15.Doğancı           15           3             3             9             16           24           -8            12

16.K.Mehmetçik  15           2             2             11           4             21           -17          8



TAGS: Göçmenköy, Hamitköy, K-Pet 1. Lig
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