Göçmenköy Masterleri Antalya’da şampiyon oldu
01/05/2017
Antalya’da gerçekleşen 8. Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası’nda Göçmenköy Kolan Masterleri şampiyon oldu.
14 takımın katılımı ile 4 gün süren ve dün oynanan final karşılaşmasında Göçmenköy Kolan Masterleri, Isparta Eğirdir Masterleri’ni 5-1 yenerek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
Mehmetali Özgürgün teknik direktörlüğündeki Göçmenköy Kolan Masterleri, Antalya’da şampiyon olan ilk KKTC masterler takımı oldu.
Dün sabah oynanan maçın ardından kafile öğle saatlerinde adaya dönüş yaptı.