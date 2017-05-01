HABER KIBRIS

Göçmenköy Masterleri Antalya’da şampiyon oldu

01/05/2017

Göçmenköy Masterleri Antalya’da şampiyon oldu
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Antalya’da gerçekleşen 8. Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası’nda Göçmenköy Kolan Masterleri şampiyon oldu.

14 takımın katılımı ile 4 gün süren ve dün oynanan final karşılaşmasında Göçmenköy Kolan Masterleri, Isparta Eğirdir Masterleri’ni 5-1 yenerek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Mehmetali Özgürgün teknik direktörlüğündeki Göçmenköy Kolan Masterleri, Antalya’da şampiyon olan ilk KKTC masterler takımı oldu.

Dün sabah oynanan maçın ardından kafile öğle saatlerinde adaya dönüş yaptı.



TAGS: Göçmenköy, antalya
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