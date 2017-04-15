Göçmenköy mü? Yeni Boğaziçi mi?

2016-2017 futbol sezonunda Merit Alsancak Yeşilova ve Ozanköy’ün ardından Süper Lig’e yükselecek son takım kim olacak?

SON BİLET BUGÜN SAHİBİNİ BULACAK: Süper Lig biletini kimin alacağı bugün saat 19.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Göçmenköy ile Yeni Boğaziçi takımları arasında oynanacak 1.Lig Play-Off final karşılaşması ile belli olacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan Play-Off Finalini tecrübeli hakem Mehmet Malek yönetecek

2016-2017 futbol sezonunda Merit Alsancak Yeşilova ve Ozanköy’ün ardından Süper Lig’e yükselecek son takım belli oluyor.

Süper Lig biletini kimin alacağı bugün saat 19.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Göçmenköy ile Yeni Boğaziçi takımları arasında oynanacak 1.Lig Play-Off final karşılaşması ile belli olacak.

Tek maç üzerinden oynanacak olan Play-Off Finalini tecrübeli hakem Mehmet Malek yönetecek.

Karşılaşmada 90 dakikalık normal süre sonunda eşitlik bozulmazsa 15’er dakikadan oluşan 2 uzatma devresi oynanacak.

Uzatmalar sonunda da eşitlik devam ederse Süper Lig’e yükselecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Finale nasıl geldiler

Bu sezon 2 grupta oynanan 1. Lig’de, Kırmızı Grup şampiyonu Merit Alsancak Yeşilova ile Beyaz Grup şampiyonu Ozanköy direk olarak Süper Lig’e çıkmıştı.

Kırmızı Grup’ta sezonu ikinci sırada noktalayan Göçmenköy Play-Off yarı finalinde Beyaz Grup üçüncüsü Esentepe’yi normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışlarında 5-4 yenerek finale yükseldi.

Kırmızı Grup’ta sezonu üçüncü sırada tamamlayan Yeni Boğaziçi ise Paly-Off yarı finalinde Beyaz Grup ikincisi Gönyeli’yi 2-1 mağlup edip final oynamaya hak kazandı.

İki takım bugün Play-Off finalinde karşılaşacak ve kazanan takım önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edecek. Kaybeden ise 1. Lig’de kalacak.

Havadis