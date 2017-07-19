Göçmenköy sentetik oluyor

Başkent ekiplerinden Göçmenköy’ün Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki sahasının sentetik zeminli olması için ihaleye çıkıldı

Göçmenköy futbol sahasının zemini FIFA Star 2 belgesi alma şartı ile sentetik çim oluyor. Spor Dairesi tarafından çıkılan ihale dün Merkezi İhale Komisyonu tarafından duyuruldu. Göçmenköy Sahası’nın zemini sentetik çim, atletizm koşu pisti ise kiremit tozu toprak olacak.

Ahmet ÖZSOY - HAVADİS

Başbakanlık Spor Dairesi genelde ülke sporuna özelde ise ülke futboluna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleme için düğmeye bastı. Lefkoşa’nın köklü kulüplerinden Göçmenköy’ün sahası FIFA Star 2 belgeli olma şartı ile sentetik çim oluyor. Spor Dairesi tarafından çıkılan ihalenin duyurusu dün Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapıldı.

Göçmenköy Sahası’nın zemini FIFA Star 2 onaylı sentetik çim ve atletizm koşu pisti ise kiremit tozu toprak olacak. Sahanın ihalesine teklifler 11 Ağustos Cuma gününe kadar kabul edilecek.

1 Milyon 195 bin TL ayrıldı

Spor Dairesi tarafından çıkılan ihaleye 1 Milyon 195 bin TL kaynak ayrılmış durumda. Şartnameyi temin edebilmek için 300 TL artı KDV ücretini ödeyerek temin edilebilecek ve bu ihaleye 1.2.sınıf yapı ve/veya teknik karnesi almış müteahhitler katılabilecek.

İhale sürecinin 11 Ağustos’ta tamamlanmasının ardından tahmini 1 hafta içerisinde kararın açıklanması ve futbol liglerinin başlama tarihine yakın bir günlerde sahanın yenileme çalışmalarına başlanması bekleniyor.

Spor kompleksi olacak

Göçmenköy futbol sahasının sentetik olmasının ardından Atatürk Spor Kompleksi içerisinde ayrı bir spor kompleksi olmuş olacak. Göçmenköy Başkanı Ersan Karataş konu hakkında gazetemize yaptığı açıklamada, “Halı sahamız, oto park alanımız ve yapmayı planladığımız daha projelerimiz bulunmaktadır. Kulübümüze kalıcı gelir sağlayacak bu tesislerimize sentetik zeminli futbol sahamızın da eklenmesi camiamıza en büyük armağan olacaktır. Tam bir spor kompleksi yaratılacaktır.

Sahamızın sentetik zeminli yenilenmesi için projeye onay veren başta Başbakanımız olmak üzere Spor Dairesi müdürümüze ve emek veren, destek olan herkese Göçmenköy camiası adına teşekkür ederim” dedi.

1.Lig ekiplerinden Göçmenköy sahanın yenileme süresince ev sahibi olacağı maçları başka bölgelerde oynayacak. Federasyon konu hakkında henüz net bir açıklama yapmazken Göçmenköy’ün bu süreçte Atatürk Stadı veya Ortaköy Sahası’nı kullanacağı tahmin ediliyor.