Gökhan feryat içinde yerde kaldı!

Survivor 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ilk dokunulmalzık oyunu için karşı karşıya gelecekler.

Survivor’ın 70. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bakalım dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?

GÖKHAN BÜYÜK SAKATLIK GEÇİRİYOR

Her an sakatlığa müsait bir parkurda mücadele veren iki takım, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Gönüllüler takımından Gökhan oyun esnasında büyük bir talihsizlik geçirerek ayağını sakatlıyor. Feryat içinde yerde kıranan yarışmacıya hemen doktor müdahalesi yapılıyor.