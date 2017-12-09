Gökhan Tepe'den canlı yayında büyük gaf

İşte canlı yayına da yansıyan ve büyük tepki çeken o sözler ve sonrasında yaşananlar:

Kanal D’de sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programında "Beyaz Show"un bu hafta; Türk pop müziğinin sevilen sesi Gökhan Tepe, "Maide’nin Altın Günü" filmi ile Ezgi Mola, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin sevilen oyuncuları Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen ve Bade İşçil konuk oldu.



GÖKHAN TEPE POT KIRDI

Gökhan Tepe'nin Ufak Tefek Cinayetler oyuncularına 'Kilo sıralamasına göre oturmuşsunuz' demesi üzerine stüdyoda kahkaha tufanı koptu. Gökhan Tepe'nin kırdığı bu pot, akıllara Beyazıt Öztürk'ün kırdığı o meşhur potlarını getirdi.



BADE İŞÇİL'DEN KİLO CEVABI

Bade İşçil son dönemde çok zayıfladığı ve hasta olduğu dedikodularına cevap verdi. Güzel oyuncu, "Her zamanki kilomdayım. 52 kilodayım. Sadece spor yapmıyorum' cevabını verdi.