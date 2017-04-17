Göksel Saydam: 'Hükümet dövizi sabitlemeli'

Mali Müşavir Göksel Saydam, KKTC ekonomisinin rekabet edebilirlik raporuna göre 139 ülke arasında 114’üncü olduğunu belirtti

Çiğdem AYDIN

Mali Müşavir Göksel Saydam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisinin hizmetler sektörü olan turizm, eğitim ve finans konularında bir merkez haline gelmek için gelişim göstermesi gerektiğini söyledi.

Diyalog’a konuşan Saydam, KKTC’nin ekonomik durumuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ülke ekonomisinin 2016-2017 rekabet edebilirlik raporuna göre 139 ülkenin arasında 114. sırada olduğunu ve bunun da rekabet edebilirlik konusunda sınıf geçme değil, hiçbir konuda başarı elde edilemediğinin ortada olduğunu savundu.

Saydam, Rekabet edebilirlik raporunda; KKTC’nin, “Döviz düzenlemelerinde yani döviz etkilerine karşı önlem alamamakta 12.87 puanla 1. Sırada, 12.64 puanla verimsiz devlet bürokrasi politikalarında ikinci sırada, yetersiz eğitimli iş gücü, siyasal istikrarsızlık konusunda da üçüncü sırada olduğunu bunun yanında, yetersiz altyapı kaynakları, vergi ve harç oranının yüksekliği, finansmana erişim(bankaların faiz denetimsizliği ve mevzuatın olmaması), yenilik için yetersiz kapasite(vizyonun olmaması), enflasyon(vergi düzenlemelerindeki karmaşıklık, kamu sağlığındaki zayıflık(hastanelerde hasta haklarındaki eksiklik), ulusal işgücünde kötü iş ahlakı, rüşvet, suç ve hırsızlıklar, adli olaylarla da raporda yer aldığını açıklayarak, tüm bunların KKTC’nin potansiyel iş yapabilirliğini, üretkenliğini menfi yönde etkilediğini belirtti.

Ülkeye yatırım yapılmasının istendiğini ancak, ülkeye gelecek yatırımcıların korunmasının olmadığı gibi o yatırımı garantileyen koruyan bir durumun da olmadığını kaydeden Saydam, ekonomik planlamanın yapılması gerektiğini, ancak bunun yapılmadığını dile getirdi.

“Hükümet dövizi sabitlemeli”

KKTC’nin ekonomisini korumak için ithalatta belli bir kur saptayıp onu belli bir süre dondurması gerektiğine işaret eden Saydam, enflasyon oranlarının saptanması konusunda doğru öngörü, istatistik yapılmadığını ve bunun hata olduğunu belirtti. Yapılacak istatistik veriler ne kadar güncel olursa o kadar iyi verim alınabileceğini kaydetti.

“Çip takmak yanlış”

Saydam programda ayrıca, seyrüsefer ruhsatları konusuna da değinerek, araçlara çip takılmasını öngören “Yol Kullanımın ve Emisyonunun Vergilendirilmesi Yasa Tasarısı Tüzüğünün yayınlandığını ve tasarıya göre; araçların akaryakıt alacağında litre başına yüzde 8 oranında vergi ödemesi yapacağını söyledi. Saydam, yasayla sosyal adalet hukukunun yıkılacağını ve sistem geçtiği zaman ülkede muazzam bir pahalılık yaşanacağını kaydetti. Saydam, bu uygulama yerine araçların durumuna ve özelliklerine göre vergi alınmasının daha doğru bir uygulama olacağı görüşünü dile getirdi.