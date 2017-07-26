Göksel’in değişimi şaşırtacak

Ünlü isimlerin okul yıllarına dair fotoğrafların sosyal medyaya düşmesine ve bunların haberleştirilmesine oldukça aşinayız. Kimi zaman ilkokul yıllarına gittiğimiz ünlü isimleri kimi zaman da lise dönemlerine ait fotoğraflarla görüyoruz. Bu karelerin pek çoğunda da ünlü ismin kim olduğunu çıkarabiliyoruz ancak bu defa ortaya çıkan fotoğraftaki ünlünün kim olduğunu anlamakta bir hayli zorlanacaksınız gibi görünüyor. Buğulu sesi ve etkileyici yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Göksel’in lise yıllığında yer alan fotoğrafı ve hakkında yapılan yorumlar dikkat çekti.

“MİDESİNİN GENİŞLİĞİ HENÜZ BULUNAMADI”

Number One’ın yer verdiği habere göre, fotoğrafa “Bizim tanıyıp beğendiğimiz Göksel ile uzaktan yakından alakası yok” yorumları yapıldı. Yıllık yazısında Göksel şöyle anlatılmış: “Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir.”