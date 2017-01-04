Golden Cage’te eğlence tavan yaptı

Golden Cage’te yeni yıl gecesi konuklara coşku dolu saatler yaşatan ve repertuarındaki seslendirdiği şarkılar kadar konuklarıyla da yakından ilgilenen Oğuzhan’la eğlence bir başka yaşandı

Cratos Premium’un tercih edilen restoranları arasında bulunan Golden Cage’te geçtiğimiz Cumartesi yeni yılı büyük bir coşku ile kutladı.

Gecede sahne alan olan Oğuzhan, hayranlarının yoğun ilgisi ve alkışları ile sahne alarak konuklarına sıcacık bir gece yaşattı.

Repertuarındaki seslendirdiği şarkılar kadar konuklarıyla da yakından ilgilenen Oğuzhan, birbirinden güzel şarkıları ile programını yapan sanatçı, oryantaller eşliğinde hem oynadı hem oynattı. Gecede tempo bir an olsun düşmedi.



