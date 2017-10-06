Göletlerde durum vahim

Duygu Alan

Ekim ayına girilmesine rağmen ülkede halen daha beklenen yağış görülmedi.

Sıcak havanın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yaz aylarında birçok gölette su buhar oldu, bazı göletler kuruma tehlikesi ile karşıya karşıya kaldı.

Su İşleri Dairesi İşletme ve Bakım Şubesi’nin Mart-Temmuz aylarını kapsayan göletlerdeki doluluk oranına ilişkin raporu durumun vahametini ortaya koydu.

Temmuz ayında yapılan ölçümlere göre, ülkemizdeki 4 gölette su buhar olurken 11 gölette su oranı Mayıs ayına oranla oldukça düştü. 1 gölette ölçüm yapılamadı.

Su İşleri Dairesi’nin ölçümlerine göre, Mart ayında 6 milyon 181 bin 379 metreküp doluluk hacmi ile yüzde 37.4 dolu olan göletler, Temmuz ayında 4 milyon 531 bin 113 metreküp doluluk hacmi ile yüzde 27.4 oranına geriledi.

4 gölet kurudu

Su İşleri Dairesi İşletme ve Bakım Şubesi’nin Mart-Temmuz aylarını kapsayan göletlerdeki doluluk oranına ilişkin raporuna göre ülkedeki 17 göletten 4’ü kurudu.

Mart ayında yapılan ölçümlerde yüzde 30.8 dolu olan Yılmazköy Polatdere Göleti Temmuz ayında dip savak altı olarak kayıtlara geçti.

Dağyolu Üçparmakdere Göleti’nde doluluk Mart ayında yüzde 42.1 olarak kayıtlara geçerken Temmuz ayında yapılan ölçümlerde göletteki su oranı dip savak altı olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında yüzde 32.8 dolu olan Haspolat Göleti’nin Temmuz ayında yapılan ölçümlerde doluluk oranı kuru olarak açıklandı.

Gönendere Göleti’nde doluluk Mart ayında yüzde 33.3 iken Temmuz ayında dip savak altı olarak kayıtlara geçti.

11 gölette oranlar düştü

Su İşleri Dairesi’nin Temmuz ayı ölçümlerinde 3 gölette doluluk oranı kayıtlara dip savak altı, 1 gölette doluluk oranı “kuru” olarak kayıtlara geçti. 11 gölette su oranı düştü, 1 gölette ölçüm yapılamadı.

Rapora göre, Mersinlik Azganlıdere Göleti’nde ölçüm yapılamazken Mart ayında yüzde 69.9 dolu olan Arapköy Uzundere Göleti’nde doluluk Temmuz ayında 51.8’e düştü.

Arapköy Ayaniderede Mart ayında yüzde 50.3 olan doluluk oranı Temmuz ayında 66.3 olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında yüzde 50.6 dolu olan Beşparmak Alagadi Çiftlikdere Göleti’nin doluluk oranı Temmuz ayında yüzde 44.5, Mart ayında yüzde 65 dolu olan Hamitköy Baştanlıkdere Göleti’nde doluluk Temmuz ayında 45.8 olarak açıklandı.

Değirmenlik Çataldere Göleti’nde Mart ayında doluluk 76.4 olarak belirlenirken Temmuz ayında yapılan ölçümlerde yüzde 75 olarak kaydedildi.

Mart ayında yüzde 47.9 dolu olan Serdarlı Ağıllıdere Göleti’nde doluluk Temmuz ayında 33.7 olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında yüzde 33.1 dolu olan Geçitkale Eğridere Göleti’nde Temmuz ayında doluluk yüzde 25.4 olarak, Mart ayında yüzde 29.9 dolu olan Ergazi Sayadere Göleti’nde doluluk Temmuz ayında yüzde 25 olarak açıklandı.

Gemikonağı Madendere Göleti Mart ayında yüzde 40,4 dolu olarak belirlenirken Temmuz ayında yüzde 30.3 dolu olarak kaydedildi.

Mart ayında yüzde 78.3 dolu olan Gönyeli Göleti’nde doluluk Temmuz ayında yüzde 68.8 olarak kayıtlara geçti.

Kanlıköy Göleti Mart ayında yüzde 63.8 dolu olarak kaydedilirken Temmuz ayında doluluk yüzde 52.3, Akdeniz Göleti’nde Mart ayında yüzde 45.9 dolu olarak kaydedilirken Temmuz ayında doluluk yüzde 35.1 olarak açıklandı.

Akdeniz Göleti’nde ise Mart ayında yüzde 45.9 olan doluluk Temmuz ayında 35.1 oranına geriledi.

1 gölette ölçüm yapılamadı

Su İşleri Dairesi’nin raporuna göre, Aralık ve Ocak aylarında ölçüm yapılamayan Mersinlik Azganlıdere Göleti’nde Mart ve Temmuz aylarında da ölçüm yapılamadı.