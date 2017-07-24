Göletteki su denize dökülüyor!

Türkiye’den gelen yıllık 75 milyon metreküp suyun, “KKTC yer altı su kaynaklarının tükenmesini önleyeceği” projesi rafta. Göletteki suyun bir kısmı denize dökülüyor, vatandaş açığı kapatmak için kuyu kazıyor.

DÜZENLEME YOK İZİN VAR: Türkiye’den gelen yıllık 75 milyon metreküp suyun, KKTC yer altı su kaynaklarının tükenmesini önleyeceği yönündeki politika henüz yaşam bulmadı. Türkiye’den gelen su, henüz KKTC’nin bütününe ulaşmazken, kaymakamlıklar da kuyu açma izni vermeye devam ediyor. 2017 yılı içerisinde 14 adet yeni kuyu izni verildi

YOK… YOK… YOK…: Türkiye’den gelen su bir yıldır şebekede. İhale yok, Su Yasası yok, sistemi yönetecek üst kuruluş yok. Yer altı, yerüstü suların nasıl yönetileceği belli değil. Bu belirsizlik içerisinde yeni kuyu izinleri verilmeye devam ediyor

YETKİ DSİ’DE: Türkiye’den akıtılan suyun içme ve kullanım suyu olarak dağıtılmaya başlamasının üzerinden tam bir yıl geçti. Geçtiğimiz yıl haziran ayında başlatılan dağıtım uygulamasına göre, suyu depolara kadar Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) getiriyor, dağım ise belediyelerde

YASA ÇIKMADI: KKTC ile TC arasında varılan mutabakata göre bu bir yıllık geçiş sürecinde, KKTC tarafı ülkedeki tüm su kaynaklarına yönelik olarak bir su yasası çıkaracak ve ülkedeki su kaynaklarını yönetecek ve su stratejileri oluşturacak bir “Su Üst Kurulu” oluşturacaktı

Hasan DÜZGÜN-HAVADİS

Türkiye’den gelen yıllık 75 milyon metreküp suyun, KKTC yer altı su kaynaklarının tükenmesini önleyeceği yönündeki politika henüz yaşam bulmadı.

Türkiye’den gelen su, henüz KKTC’nin bütününe ulaşmazken, kaymakamlıklar da kuyu açma izni vermeye devam ediyor. 2017 yılı içerisinde 14 adet yeni kuyu izni verildi. Bu rakamın çoğunluğu Güzelyurt olmakla birlikte, yurdun dört bir yanında kuyular kazılmaya devam ediyor.

KKTC’de şu anda toplam 14 bin 688 adet kuyu var. Bunun 14 bin 260’ı özel şahıslara ait. Devletin kendisine ait su kuyu sayısı ise 428.

14 bin 688 kuyu ile su çekmeye devam

Türkiye’den akıtılan suyun içme ve kullanım suyu olarak dağıtılmaya başlamasının üzerinden tam bir yıl geçti. Geçtiğimiz yıl haziran ayında başlatılan dağıtım uygulamasına göre, suyu depolara kadar Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) getiriyor. Depolardaki suyun tüketicilere ulaştırılmasından ise belediyeler sorumlu.

Su Yasası henüz çıkmadı

KKTC ile TC arasında varılan mutabakata göre bu bir yıllık geçiş sürecinde, KKTC tarafı ülkedeki tüm su kaynaklarına yönelik olarak bir su yasası çıkaracak ve ülkedeki su kaynaklarını yönetecek ve su stratejileri oluşturacak bir “Su Üst Kurulu” oluşturacaktı. Ancak bu konuda herhangi bir adım atılmadı.

Dağıtım ihalesine de çıkılmadı

Taraflar arasında,Türkiye’den gelen suyun tüketicilere ulaştırılmaya başlaması ile start alan bir yıllık geçiş sürecinin sonunda, su dağıtım ihalesine çıkılması yönünde varılan mutabakat da çalışmadı. Bir yıllık geçiş sürecinin tamamlanmasına rağmen, su dağıtım ihalesine çıkılması yönünde kamuoyunun bilgisine getirilen herhangi bir çalışma yok.

Türkiye’den gelen su tarımda kullanılamıyor

Türkiye’den yılda 75 milyon metre küp olarak gelmeye başlayan suyun nüfus artışına paralel olarak en az yarısının, tarımda kullanılması öngörülüyor. Ancak tarımda kullanılacak suyun tranferini gerçekleştirecek altyapı henüz oluşmamış. Bu arada Güzelyurt Ovası’nda toplam 53 bin 438 dönüm ve Mesarya Ovası’nda toplam 72 bin 750 dönüm olarak ön görülen sulama alanlarında hangi tür tarım ürünlerinin yetiştirileceği ise henüz belirlenmemiş. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırlayıp tartışılmak üzere kamuoyu ile paylaştığı “KKTC Master Plan Taslağı” nda bu konuya yer verilmiyor.

En çok su kuyusu 6 bin 36 adet ile Girne’de

Türkiye’den su akıtımına başlanması ile birlikte yer altı su kaynaklarının korunması amacı ile kuyuların kullanımının sınırlanması beklenirken, bu konuda herhangi bir politika yürürlüğe konmuş değil. KKTC’de Mart 2017 verilerine göre izinli olarak çalıştırılan toplam 14 bin 688 su kuyusu halen faal durumda. En çok kuyu ise 6 bin 36 adet ile Girne’de bulunuyor. Girne’yi sırası ile 2 bin 863 kuyu ile Mağusa, 2 bin 517 kuyu ile İskele, 2 bin 42 kuyu ile Lefkoşa, 751 kuyu ile Lefke ve 429 kuyu ile Güzelyurt izliyor.

14 bin 688 izinlendirilmiş su kuyusu

KKTC’de var olan toplam 14 bin 688 izinlendirilmiş su kuyusundan 428 tanesi devletin kullanımında bulunuyor. Geriye kalan 14 bin 260 tanesi ise, ya kişilerin ya da su birliklerinin kullanımına verilmiş. Ancak tarımda kullanılacak suyun fiyatının henüz belirlenmemiş olması ve belediyeler üzerinden dağıtımı yapılan suyun en ucuz fiyatının 4 Tl/ton olarak tarım için pahalı bir düzeyden belirlenmesi, su kuyusu sahiplerinin bir süre daha yer altı su kaynaklarını kullanmaya devam edecekleri izlenimini veriyor.