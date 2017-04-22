‘Gömülen bebek’ mucizesi

Güney Afrika’nın Paddock kentinde bir kadın, yeni dünyaya getirdiği bebeğini, üzerini kum ve tahtayla örterek ölüme terk etti.

Ancak bebek mucize eseri hayatta kaldı. Yakınlardaki bir fabrikada çalışan işçiler, 3 gün sonra ağlama sesi duydu.

AİLEM İSTEMİYORDU

İşçilerin bebeği kurtarmasından sonra polis 25 yaşındaki annenin peşine düşüp kısa sürede yakaladı. Kadın 4 yaşında bir çocuğu daha olduğunu, kendi ailesi yeni bir bebek istemediği için onu öldürmeye çalıştığını itiraf etti.