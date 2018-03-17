Gonca Vuslateri boşanıyor

Oyuncu Gonca Vuslateri, sevgilisi Edip Burak Ertoğan ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 3 yıllık evliliklerinde sona geldi ve boşanma kararı aldı. Gonca Vuslateri ayrılığı Instagram'dan duyurdu

Gonca Vuslateri-Edip Burak Ertoğan çiftinden kötü haber geldi. Gonca Vuslateri yaptığı açıklamada, “Bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik” dedi.

EVLENDİKLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖĞRENİLMİŞTİ

Ses mühendisi Edip Burak Ertoğan, Facebook hesabından ilişki durumunu Gonca Vuslateri ile “evlendi” olarak güncellemiş, Vuslateri’nin sayfasında da görülen bu güncelleme yüzlerce beğeni almıştı.



Yılbaşı tatili için Phuket'te giden aşıklar, 31 Aralık gecesi gizlice evlendi. Vuslateri, “Evet, evlendim. Ortada bir ton negatif mevzu varken düğün yapmayacağımı söyledim. Mutluluğu yaşamayı feda edeyim ama kendim mutlu olayım. İstanbul'a dönünce 5-6 kişinin katılacağı sade bir kutlama yapacağım. Kutlama Atilla Özdemiroğlu'nun dizinin dibinde olacak” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.