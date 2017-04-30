Gönendere Festivali bugün yapılıyor
30/04/2017
Gönendere Kültür Sanat Festivali bugün yapılıyor.
Gönendere Kültür Ve Sanat Derneği öncülüğünde düzenlenecek Gönendere Kültür Sanat Festivali saat 10:00’da başlayacak.
Festivalin bu yılki onur konukları, Vasfi Çiftçioğlu, Türkay Ilıcak, Osman Alkaş ve Hatice Tezcan olacak.
Festival süresince Gönendere Hürriyet Sineması’nın arşivlerinde bulunan Türk Sineması film afişlerinin sergisi, FODER’in Faces-Yüzler fotoğraf sergisi, şiir dinletisi, çevre konulu bilgilendirme eğitimleri, el sanatlarının yapım sunumları, yerli yazarların kitap imza törenleri konserler ve yarışmalar yer alacak.