HABER KIBRIS

Gönendere Festivali bugün yapılıyor

30/04/2017

Gönendere Festivali bugün yapılıyor
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Gönendere Kültür Sanat Festivali bugün yapılıyor.

Gönendere Kültür Ve Sanat Derneği öncülüğünde düzenlenecek Gönendere Kültür Sanat Festivali saat 10:00’da başlayacak.

Festivalin bu yılki onur konukları, Vasfi Çiftçioğlu, Türkay Ilıcak, Osman Alkaş ve Hatice Tezcan olacak.

Festival süresince Gönendere Hürriyet Sineması’nın arşivlerinde bulunan Türk Sineması film afişlerinin sergisi, FODER’in Faces-Yüzler fotoğraf sergisi, şiir dinletisi, çevre konulu bilgilendirme eğitimleri, el sanatlarının yapım sunumları, yerli yazarların kitap imza törenleri konserler ve yarışmalar yer alacak.



TAGS: Gönendere Festivali
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