Gönyeli’de hedef süper lig

Birinci Lig temsilci Gönyeli dün akşam üzeri kendi sahasında ilk idmanını gerçekleştirdirdi. Resmi açılışı 1 Ağustos tarihinde yapacak olan kırmızı beyazlılar salon ve saha olmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Perçinci: Hedef Süper lig

Gönyeli antrenörü Emre Perçinci yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada Gönyeli camiasının büyük bir camia olduğunu artık Süper Lige dönme vakti olduğunu bu nedenle hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurguladı. Sezon açılışına iki izinli oyuncunun katılmadığını aktaran Perçinci hafta 5 gün çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Üç isimle anlaştık

Biri kanat oyuncusu olmak üzere, bir orta saha oyuncusu ve birde forvet oyuncusu ile anlaştıklarını söyleyen Perçinci bu 3 ismin ise Cuma günü aralarında olacaklarını ifade etti. Yabancı transfer konusunda arayışların sürdüğünü ve isimlerin belli olduğunu da ifade eden Gönyeli antrenörü Emre Perçinci kamp sürecinde takımın eksiksiz olacağını aktardı.

Kamp yeri Kartepe

Sezon öncesi Kartepe kampının belirlendiğini ifade eden Emre Perçinci 24-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan yurt dışı kampı ile yeni sezona hazırlanacaklarını belirterek iyi bir Gönyeli izlettirme adına çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini sözlerine ekledi.