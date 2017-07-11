Gönyeli'de hırsızlık: Binlerce lira çalındı!

Gönyeli'de hizmet veren Akayoğlu Bros isimli marketten dün sabah binlerce lira ve kamera kayıt cihazı çalındı. Polis suçluları arıyor...

Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilere göre geçtiğimiz gün sabaha karşı saat 05.15 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren “Akayoğlu Bross” isimli market, giriş kapısı meçhul şahıs/lar tarafından zorlanarak açıldıktan sonra market içerisinden yazar kasa ve kasada muhafaza edilen 4000TL nakit, 500ABD Doları, 100 Euro, 60 STG çaldığı bildirildi.

Hırsızların daha sonra ofis kısmının kapısını hasara uğratarak açıp, kayıt cihazını çaldıkları kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.