Gönyeli'de iki kişi tutuklandı...

Gönyeli’de biri kadın 2 kişi, “yasa dışı cemiyete ait kitap ve bilgisayar çıktısı” bulundurmaktan dün tutuklandı.

Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, 25 yaşındaki H.G’nin evinde “yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayın olan 12 adet kitap” bulundu.

Adı B.S. olarak açıklanan 28 yaşındaki kadının evinde ise, “yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayın olan sosyal bilimler akademisi yayını bir kitap, bir çok sayfadan oluşan bilgisayar çıktıları” bulundu.