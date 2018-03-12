Gönyeli'de kaza 2 yaralı

Son zamanlarda alkollü sürücülerin karıştığı trafik kazalarının ardı arkası kesilmezken bir kaza da Lefkoşa’da Gönyeli Çemberi olarak bilinen yerde meydana geldi. 90 promil alkol tesiri altında trafikte seyreden 18 yaşındaki Eren Düzgün, alkol, hız ve dikkatsizlik sonucu kaza yaptı. Kazada, sürücü ile yolcusu 20 yaşındaki Hilal Aygördük hafif yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar aynı gün taburcu edildi.

Ciddi yaralanma olmadı

Elde edilen bilgilere göre dün saat 02.50 sıralarında meydana gelen kazada, Girne istikametinden Lefkoşa istikametine DP 081 plakalı aracıyla seyreden Eren Düzgün, Gönyeli Çemberi’ne geldiği sırada alkol, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundaki hurma ağacına çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunan Hilal Aygördük hafif yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edildi. Kazaya karışan araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsünün 90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

DİYALOG - Onur ULAĞ