HABER KIBRIS

Gönyeli’de korkutan kaza

20/04/2017

Gönyeli’de korkutan kaza
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Gönyeli’de dün meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi.

Gönyeli  Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 17.50 sularında meydana gelen kazada iki araç bir birine girdi. Kaza, Aliye Aköz’ün yönetiminde  JF 017 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Brithis Colon Hospital önüne geldiği an sağ taraftaki tali yola dönüşe geçmeye çalışınca karşı yönden gelen Önder Konuloğlu yönetimindeki  aracın önünü tıkayıp çarpışması sonucu meydana geldi.  

Savrulup trafik levhasına çarptı

Çarpışmanın etkisiyle  savrulan JF  107 plakalı araç  kaldırım   üstündeki Trafik levhasına çarparak durabildi. Herhangi bir can kayıbı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, her iki araçta da maddi hasar meydaaana geldi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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TAGS: gönyeli, kaza, haber
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