Google Pixel 2'nin görüntüsü iPhone X'in aynısı!

Google yeni Pixel 2'leriyle henüz resmi olarak tanışmadık ancak cihazlar hakkında birçok şeyi biliyoruz. İki yeni telefonun benzer özelliklere sahip olacağı kesin, bunun yanında bir dizi eşsiz işlevle de karşılaşabiliriz.

Ancak tasarım konusunda iki telefonun aynı olduğunu söyleyemeyiz (ilk Pixel'lerde de durum böyleydi). Pixel 2 HTC tarafından üretilirken Pixel 2 XL, LG tarafından üretiliyor. Pixel 2'den geçtiğimiz günlerde gelen bir sızıntı ise bu telefonun XL'den daha çirkin göründüğünü söylüyor. Öyle ki iPhone X'in "çentiğinin" çirkin olduğunu düşünüyorsanız, Pixel 2'yi gördükten sonra iPhone X size güzel görünecek

Yukarıdaki Pixel 2 ve Pixel 2 XL sızıntısı, Pixel 2'nin XL'nin yanında pek hoş görünmeyeceğini gösteriyor. 2017'nin üst seviye telefonlarının neredeyse tamamı, ön yüzü tamamen ekranla kaplarken Google, her nedense ön yüz hoparlörlerinin daha çok beğenileceğini düşünüyor.

Bu büyük hoparlörlere ek olarak Pixel 2'nin cam ve metalden oluşan çirkin arka kapaktan vazgeçmediğini de belirtelim. Telefonların hangilerinin daha güzel göründüğü elbette sübjektif bir konu ancak bu telefonlara baktıktan sonra açıkçası Pixel 2, göze biraz eski geliyor.