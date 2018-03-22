Google yalan habere savaş açtı

İnternet devi Google, dev bir yatırıma gitmeye hazırlanıyor. Sosyal medyayla birlikte artan yalan haberlere karşı savaş açan şirket, önümüzdeki 3 yılda 300 milyon dolar yatırım yapacak.

Bu doğrultuda haber doğrulama organizasyonlarıyla işbirliğine giden, yayıncı bilgilerini daha geniş biçimde gösteren şirket, söz konusu girişim için ayırdığı kaynak miktarını da artırdı.

Google News Initiative (Google Haber Girişimi) adında yeni bir programı hayata geçiren Google, gazetecilikte yaşanan değişime dikkat çekti.

Google Haber Girişimi, faaliyetlerini üç ana hedef çerçevesinde yürütecek. Bu hedefler, gazeteciliğin kalitesini artırmak, sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek ve teknolojik inovasyon ile basın yayın kuruluşlarını desteklemek.

Şirket bu hedeflere ulaşabilmek için önümüzdeki 3 yıl boyunca habercilikle ilişkili projelere 300 milyon dolar yatırmayı planlıyor.

Google’ın yeni projesini, rakipleri Twitter ve Facebook hakkında artan yalan haber ve veri gizliliği ihlallerinin gerçekleştiği dönemde açıklaması dikkat çekici bir detay olarak ortaya çıktı.