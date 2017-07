Google'dan burs alan ilk Türk engelli

Londra'nın King's Cross istasyonuna birkaç yüz metre uzaklıktaki Google binasının terasından manzarayı izliyor Muratcan Çiçek. Bugün aynı terastan ikinci kez bu manzaraya bakıyor. Bu kez gerçekleştireceğimiz çekim için…



Gün boyu süren konuşmalar, paylaşımlar ve Google ekibi ile paylaştığı sunum sonrası onu biraz daha yoracağımızı söylüyoruz ama Muratcan anlatmaya istekli:

"Bugün burada Google'a projemizi de anlatma fırsatı bulduk. Bizi bu kadar dinleyeceklerini beklemiyordum. Engelliler için yaptığım projeleri anlattım.

"Engelliler için yeni bir yazılım geliştiriyoruz. Bu yazılım sayesinde fiziksel engeli ne olursa olsun, herkes bilgisayar ve cep telefonu kullanabilecek. Eylül ayında bunu piyasaya çıkarmayı planlıyoruz. Google'la da bu konuda iletişimde kalmak için anlaştık."

'Sadece kendim için değil başkaları için de bir şeyler yapabilmeyi umdum'



24 yaşındaki Muratcan, doğum sırasında geçirdiği beyin felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşıyor. Ama hareketlerini sınırlayan engeli, yaşamını sınırlamayı başarmış değil.







Muratcan hayatını fiziksel engellilerin yaşam kalitelerini artırmak için teknolojik çözümler üretmeye adamış durumda. Bunun için de 2000 yılında Türkiye'de kurulan ve uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan YGA (Young Guru Academy) ile birlikte çalışıyor:



"Bu yalnızca benim hikayem de değil. Annem de hep yanımdaydı. YGA da hep yanımdaydı. Okulum, hocalarım...Buraya evet beni davet ettiler ama bu aslında çok kalabalık bir ailenin ortak başarısı."



"Bugün burada yaklaşık 20 engelli öğrenci ve 20 farklı hikaye vardı. Bazıları dünyanın en iyi okullarında okuyor. Yani aslında kim olursak olalım engellilerin kolay bir hayatı var diyemeyiz. Ama önemli olan bu engeli bir moral bozukluğuna dönüştürmemek. Ben de çok hayal kırıklıkları yaşadım. Kendimi yorgun hissettim ama devam ettim. Bir yerden umut kesildiği zaman başka yerden denedim. Bugüne şükrettim ama yarın daha güzel olacak. Hep daha ilerisi için uğraştım. Sadece kendim için değil başkaları için de bir şeyler yapabilmeyi umdum."

'Eğer pes etmezseniz her şey daha iyi olacaktır'



Muratcan Çiçek'in hayatında annesinin rolü de çok fazla. Nilgün Çiçek, oğlu engeli nedeniyle okula kabul edilmediği yıllarda ona temel eğitimleri veren kişiydi. Murat'ın Amerika'nın California eyaletinde yapacağı doktora sırasında da birlikte olacaklar.



"Bugün benim burada olmam Türkiye'deki herhangi bir bireyin de böyle başarıları yapabilecek olmasını kanıt. Umarım diğer arkadaşlar da benim hikayem sonrası umutlanarak daha fazlasını başaracaklar" diyor Muratcan ve ekliyor:



"Birileri kendini orada yalnız hissediyor olabilir ama bu yalnızca o an için geçerli. Eğer pes etmezseniz her şey daha iyi olacaktır."