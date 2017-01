Google’ın Dahisi Ray Kurzweil’den Gelecek Öngörüleri

Geleceğe dair öngörülerde bulunmak artık bir bilim dalı haline geldi. Michio Kaku, Ray Kurzweil gibi bir çok bilim insanı da bu konuda farklı öngörülerde bulunarak bizlere nerelere kadar ulaşabileceğimize dair tahminlerde bulunmaktadır. Bu öngörüler gerçekleşir mi bilinmez ama geçmişteki insanların bu konuda görece başarılı olduğunu dahası bilim kurgu filmlerinin belirli bir ölçüde bilimin ufkunu genişlettiğini söylemek gayet mümkün.

Ray Kurzweil geleceğe dair önemli öngörülerde bulunmuş ve bunların bir çoğu gerçek olmuş önemli bir fütüristtir. Geleceğe dair tahminlerinin %86'sı doğru çıkmıştır.

Kurzweil geleceğe dair öngörülerini anlattığı iki tane kitap kaleme almıştır. Bunlardan birisi ''Spirütüel Makinalar çağı'' diğeri ise ''Zihninizi nasıl oluşturursunuz ?'' kitabıdır. İki kitap da uzun süreler en çok satan kitaplar listesinde kendisine yer bulmuştur.

İşte sizler için hazırladığımız Ray Kurzweil'in öngörüleri

2017 - Otonom arabalar ( Sürücüsüz araçlar )

Google tarafından üretilen sürücüsüz otonom araç projesi hala devam ediyor ve google üretim konusunda Fiat Chrysler ile 2016 yılı Mayıs ayında ortaklıklarını ilan etmişti. Kurzweil'e göre bu araçlar daha da gelişecek ve artık kendi aralarında iletişim kurabilir hale gelecekler. Üstelik bu araçları kullanmak için bir tanesine sahip olmak zorunda da kalmayacaksınız. Bir sirkülasyon havuzu olacak ve ihtiyaç duyduğunuz zaman telefonunuzdaki uygulamayla bu araçlardan birisini çağırabileceksiniz.