Google’ın Dahisi Ray Kurzweil’den Gelecek Öngörüleri

Geleceğe dair öngörülerde bulunmak artık bir bilim dalı haline geldi. Michio Kaku, Ray Kurzweil gibi bir çok bilim insanı da bu konuda farklı öngörülerde bulunarak bizlere nerelere kadar ulaşabileceğimize dair tahminlerde bulunmaktadır. Bu öngörüler gerçekleşir mi bilinmez ama geçmişteki insanların bu konuda görece başarılı olduğunu dahası bilim kurgu filmlerinin belirli bir ölçüde bilimin ufkunu genişlettiğini söylemek gayet mümkün.
Ray Kurzweil geleceğe dair önemli öngörülerde bulunmuş ve bunların bir çoğu gerçek olmuş önemli bir fütüristtir. Geleceğe dair tahminlerinin %86'sı doğru çıkmıştır.
Kurzweil geleceğe dair öngörülerini anlattığı iki tane kitap kaleme almıştır. Bunlardan birisi ''Spirütüel Makinalar çağı'' diğeri ise ''Zihninizi nasıl oluşturursunuz ?'' kitabıdır. İki kitap da uzun süreler en çok satan kitaplar listesinde kendisine yer bulmuştur.
İşte sizler için hazırladığımız Ray Kurzweil'in öngörüleri
2017 - Otonom arabalar ( Sürücüsüz araçlar )
Google tarafından üretilen sürücüsüz otonom araç projesi hala devam ediyor ve google üretim konusunda Fiat Chrysler ile 2016 yılı Mayıs ayında ortaklıklarını ilan etmişti. Kurzweil'e göre bu araçlar daha da gelişecek ve artık kendi aralarında iletişim kurabilir hale gelecekler. Üstelik bu araçları kullanmak için bir tanesine sahip olmak zorunda da kalmayacaksınız. Bir sirkülasyon havuzu olacak ve ihtiyaç duyduğunuz zaman telefonunuzdaki uygulamayla bu araçlardan birisini çağırabileceksiniz.
2018 Arama motorları
Kurzweil'e göre 2018 yılı arama motorlarının yılı olacak. Ülkemizde de bu konudaki eksiklik en yüksek ağızlardan dile getirilmiş ve bu alandaki açığın giderilmesi için çalışmalar başlatılmış olsa da dünya arama motorları konusunda tur atlamaya hazırlanıyor.
Şu anda kullandığımız arama motorlarında basit bir şekilde anahtar kelimeler üzerinden taramalar yapılarak sonuçlar görüntüleniyor.
Kurzweil'in üzerinde çalıştığı şey ise milyonlarca dökümandan oluşan bu içeriklerin tam anlamıyla ne anlama geldiğini anlayan bir arama motoru inşa etmek. Bu öylesi bir arama motoru olacak ki tıpkı bir insan gibi hareket edecek. Onunla konuşabilecek, en karmaşık şeyleri bile ifade edebilecek ve hatta kişisel endişelerinizden bile bahsedebileceksiniz. Eğer google sanal gerçeklik gözlüğü gibi bir gözlük takarsanız da size açıklamalar yapabilir, hatta konuşmaları dinleyerek size tüyolar üretebilir bir şekilde olacak. Geleceğin arama motoru örneğin gerçek zamanlı bir konuşmanızın içerisine eklemeniz için bir anekdot önerebilir.
2020 3 Boyutlu yazıcıların yılı olacak...
Kurzweil'in öngörülerine göre 2020'li yıllarda 3 boyutlu yazıcıların fonksiyonları ve kullanım alanları aşırı bir şekilde artacak ve ucuzlayacak. Günümüz şartlarında bile 3 d yazıcılar silah sanayisinden tıp alanına kadar bir çok alanda kullanılmaktadır. Öngörüsüne göre yakın bir gelecekte 3d yazıcılar her alanda yayılarak hayatımızı kolaylaştıracak ve her evde ya da iş yerinde sık bir şekilde kullanılır hale gelecek. Hani evinizde bir 3d yazıcı olduğunu hayal edin. Neler yapamazdınız ki ? Örneğin mükemmel bir tasarıma sahip bir yaş pasta ya da kendi tasarladığınız bir ayakkabı ya da bir tabak, çanta vs. Tek yapmanız gereken görünümünü bilgisayar ortamında tasarlamak ve malzemelerini yazıcıya yerleştirmek...
Muhtemelen bu işe en çok annelerimiz sevinir. Çeşit çeşit iğne oyalarıyla 3d yazıcıları pek boş bırakacaklarını sanmam :)
2020 Yiyeceksin yiyeceksin ama kilo almayacaksın...
İnsanlığın var olduğu günden bugüne yakamadığı kalorilerle başı hep dertte olmuştur. Ancak bu değişmek üzere... İnsan Genom projesi sayesinde tıp artık bilgi teknolojisidir. Bu modası geçmiş yazılımdan vucudumuzu nasıl yeniden programlayabileceğimizi öğrendik. Diyabetli hayvanlarda, bilim insanları artık yağ insülin reseptör genini başarıyla kapattı.Bu sayede bu hayvanlar hunharca yedi, zayıf kaldı, şeker hastalığına yakalanmadı ve yüzde 20 daha uzun yaşadı. Bunun beş ila on yıl arasında bir zamanda insani bir müdahale olacağını söyleyebilirim ve yediklerimizden bağımsız olarak gerçekten kilomuzu kontrol etme araçlarına sahip olacağız.
2023 Sanal gerçeklik tamamen inandırıcı bir hale gelecek...
Bilgisayar oyunları, sanal gerçekliğe öncülük etmiştir ve on yıl içinde - muhtemelen beş gibi - bu, en azından görsel ve işitsel duyular için tamamen inandırıcı sanal bir gerçekliği sunacaktır ve dokunsal duyunun bir simülasyonu olacak. Dokunma duyusunu tam olarak öğrenmek için aslında sinir sistemine girmeliyiz. 20 yıl içinde böyle bir senaryo olacak. Beynin ve kılcal damarların içine küçük cihazlar, nanorobotlar gönderebileceğiz ve gerçek duyularınızdan geliyormuşçasına ilave duyusal sinyaller vereceğiz. Örneğin, yüz binlerce mil uzaklıkta olsanız bile, bir arkadaşınızla bir araya gelebilir ve sanal bir Akdeniz sahilinde, sanal bir yürüyüş yapabilir, onun elini tutabilir ve yüzünüzdeki nemli havanın sıcaklığını hissedebilirsiniz.
2030 Dikey bir şekilde gökyüzüne uzanan hayvan ve bitki çiftlikleri
Yeni bir dikey tarım devrimi olacak, çünkü şu anda dünyanın tarım yapılabilecek arazilerinin üçte birini tarım için kullanıyoruz. Bunun yerine yapay zeka tarafından kontrol edilen, tüm besin maddelerini geri dönüşüme tabi tutan, hiçbir olumsuz çevresel etkisinin olmadığı, bilgisayarlı bir dikey fabrika binasında (ki bu gayrimenkulün daha etkin kullanılması anlamına gelir) besinler yetiştireceğiz. Buna hidrofobik bitkiler, meyveler ve sebzeler ve etin in vitro klonlanması da dahildir. Bu aynı zamanda çok sağlıklı olabilir. Doymuş yağlar yerine Omega 3 yağlı etler alabiliriz, bu tür şeyler.
2033 Bütün enerji ihtiyaçlarımız için yüzde yüz solar enerji kullanılacak...
Çok iyimser bir hayal görünse de Kurzweil bunun 2033 yılında gerçek olduğuna inanıyor ve şöyle diyor:
''Güneş panellerinin tasarımına yeni nanoteknolojiler uyguluyoruz ve maliyetler çarpıcı bir şekilde düşüyor. Deutsche Bank'ın yakın tarihli bir raporunda, 'desteklenmeyen güneş enerjisinin maliyeti, Hindistan ve İtalya'daki elektrik sisteminin maliyeti ile hemen hemen aynı. 2014 yılına kadar daha fazla ülke güneş enerjisi paritesi elde edecek. ' Bu yüzden 20 yıl içinde tüm enerjimizi güneş enerjisinden alabileceğimize inanıyorum. Bunu çok uzun süre önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya sunmuştum, ki kendisi benim MIT, Sloan Yönetim Okulu'ndaki sınıf arkadaşımdı ve "Ray, bunu yapmak için yeterince güneş ışığı var mı?" diye sordu. Dedim. : "Evet, ihtiyaç duyduğumuzdan 10.000 kat fazla var.''
2040 Hep genç kal...
Biz fantastik filmlerde, çizgi filmlerde gençlik iksiri sayesinde gençleşen insanları görmeye alışığız. Ancak Kurzweil bunu bilimsel bir zemine oturtarak bir 2040'lı yıllarda gerçekleşeceğini düşündüğü bir öngörü haline getirmiş. Bakın Kurzweil bu konuda ne diyor:
Bundan yirmi yıl sonra, kalan ömrünüze göre daha fazla zaman katacağız. Son 1000 yılda ortalama ömrümüzü dört katına çıkardık ve son 200 yılda ikiye katladık. Artık sağlık ve tıbbı yazılım olarak vucudu yeniden programlayabiliyoruz ve böylece yaşam süresi artmaya devam edecektir. Hayatın uzatılmasında üç köprü vardır. 1. köprü günümüz sahip olduğumuz bilgiler ile sağlıklı kalmak için agresif adımlar atmak. Bunu yapmamızın amacı köprü 2'ye geçmek. 2. köprü biyolojiyi hastalıktan uzaklaştırabilecek biyoteknoloji devrimine ulaşmak. 3. köprü nanoteknoloji devrimidir. Bunun tam anlamıyla uygulanması nanobotlardır yani bağışıklık sisteminizi güçlendiren kan dolaşımındaki küçük robotlar. Tüm hastalıkları tanıyan ve yeni patojenlerle başa çıkabilecek, yeniden programlanabilen bir bağışıklık sistemi oluşturabiliriz.