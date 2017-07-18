Google'ın sürücüsüz otomobili Ölüm Vadisi'nde!

Telefonunuzun hava çok sıcak olduğunda kapanmak ve yeniden başlamak gibi alışkanlıkları olduğunu fark etmişsinizdir. Bu gerçekten kendini-süren arabanızda olmasını isteyeceğiniz bir şey değil. Bu yüzden Waymo (Google'ın kendini-süren araba çalışmalarından çıkan firma) araçlarını Kaliforniya'da Death Valley'de test ediyor.

Waymo mühendislerinden biri şöyle diyor: "Bu tip testler araç tam güçte ve tüm sistemlerimiz tam kapasite çalışırken de, aracın kendini soğutabileceği ve çalışmaya devam edebileceği konusunda bize güven veriyor."

Waymo en yeni Chrysler Pacifica arabalarından bazılarını çöle yerleştirdi ve burada sürüş özelliklerinin tümünü test etti - durup ilerleyen trafik, uzun sürelerle boş durma, yokuşlu yollar bunlara dahil. Firma, her şeyin yakıcı sıcak altında çalışmaya devam ettiğinden emin olmak için saniyede 200'den fazla ölçüm aldığını söyledi.

Neyse ki her şey güzel ve plana uygun gitti. Zaten bir şeyler feci derecede yanlış gitse Waymo büyük ihtimalle bu yolculuktan bahsetmemiş olurdu. Kabin sıcaklıkları serin kaldı ve otonom sistemler normal şekilde çalışmaya devam etti.

Peki ne zaman kendini-süren araçları dışarıda göreceğiz? 2019 güzel bir tahmine benziyor.