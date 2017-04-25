Google'ın yeni telefonu fena geliyor!

Google'ın 2017 yılı içerisinde piyasaya süreceği iddia edilen üç yeni Google Pixel modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Görünüşe göre üç cihaz da Snapdragon 835 ile üretilecek!

Çok ilginç bir bilgi olmasa da Google'ın bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi düşündüğü üç yeni Pixel modelinin de Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisiyle üretileceği öğrenildi.

Şaşırtıcı bir bilgi olmamasının temel sebebi, Qualcomm'un hala Snapdragon 835'in yerini alacak yeni modeli tanıtmamış olması. Hal böyle olunca da işlemci olarak başka bir seçenek bulunmadığı ortada.

Buradaki ilginç bilgi ise Google'ın tahmin edildiği gibi iki değil, üç yeni Pixel modeliyle kullanıcılarının karşısına çıkacağı yönünde. Bu iddialar ise Android Open Source Project'te yer alan bazı kodlardan ortaya çıkmış durumda.

Bu kodlarda Muskie adı verilen bir cihaz bulunuyor ve orijinal Pixel'in yerini alacak olan modeli tanımlamakta kullanılıyor. Kodlarda yer alan bir diğer isim ise Walleye ve Pixel XL'ın yerini alacağı düşünülüyor.

shiftdelete'in haberine göre kodlarda bir de Taimen adı verilen bir cihaz bulunuyor. Bu cihazın da Motorola ile birlikte üretilen Nexus 6 modelinin gerçek anlamda bir devamı niteliğinde olacağı ya da Google'ın Pixel C'den bu yana üreteceği ilk tablet olduğu iddia ediliyor.