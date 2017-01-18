Görevi bırakmasına günler kala Obama'dan sürpriz karar

ABD'de başkanlık koltuğunu Cuma günü Donald Trump’a devredecek olan Barack Obama, 2013 senesinde casusluk ve diğer suçlardan 35 yıla mahkûm edilen Chelsea Manning için af yetkisini kullandı. Cezası hafifletilecek Manning'in 17 Mayıs'ta serbest kalacağı belirtildi. WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange geçen hafta yaptığı açıklamada, Manning’in affedilmesi halinde ABD’ye iade edilmeyi kabul edeceğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın farklı suçlardan ceza alan toplam 273 mahkûm için "özel af" yetkisini kullandığı bildirildi.

Koltuğu devretmeden önce 64 mahkûmu affeden, 209 mahkumun ise cezasını hafifleten Obama’nın listesinde ABD ordusu ve hükümetine ait gizli belgeleri WikiLeaks'e sızdıran Manning de bulunuyor.

Görevi bırakmasına günler kala Obamadan sürpriz kararManning, 2013'te 35 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan bir gün sonra, artık hayatına kadın olarak devam etmek istediğini açıkladı. Eski asker, adını da Chelsea Manning olarak değiştirdi.

Beyaz Saray açıklamasında, Obama’nın af listesine alınan Manning’in cezasının hafifletileceği ve 17 Mayıs'ta serbest kalacağı bildirildi.

29 yaşındaki Manning, 2010 yılında Bağdat’ta görev yaptığı sırada elde ettiği gizli askeri bilgileri WikiLeaks aracılığıyla sızdırdığı suçlamasıyla 2013 senesinde toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

27 Mayıs 2010'dan beri tutuklu olan Manning, geçen yıl iki kez intihara kalkışmıştı.

ASSANGE ŞARTINI AÇIKLAMIŞTI

Wikileaks’in Twitter hesabından geçen hafta yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı’ndaki davanın açıkça anayasa ihlali olmasına karşın, eğer (ABD Başkanı Barack) Obama, Manning’i affederse; Assange ABD’ye iade edilmesini kabul edecektir" denilmişti.

Assange 2012 yılından bu yana, ABD’ye iade edilme riski olduğundan endişe ederek sığındığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde yaşıyor.

"ASSANGE SÖYLEDİKLERİNİN ARKASINDA"

Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Obama'nın aldığı af kararıyla Assange'ın geçen hafta yaptığı açıklama arasında bağlantı olmadığını söyledi.

Assange'ın avukatı Melinda Taylor ise WikiLeaks kurucusu için, "Söylediği her şeyin arkasında" diye tweet attı.



WIKILEAKS: ZAFER

WikiLeaks'in Twitter hesabından atılan tweet'te, Manning'in affedilmesi "zafer" olarak nitelendirildi.

Aynı hesaptan Assange'ın şu sözlerine yer verildi:

Chelsea Manning'in affedilmesi için mücadele eden herkese teşekkürler. Sizin cesaretiniz ve kararlılığınız imkansızı mümkün kıldı."

Assange: Manning affedilirse ABD’ye gelirim

Assange: Manning affedilirse ABD’ye gelirim

CARTWRIGHT'I DA AFFETTİ

20 Ocak'ta görevini devredecek Obama’nın af listesinde, 2007-2011 yılları arasında ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı olarak görev yapan James Cartwright da bulunuyor. Cartwright, 2012 yılında verdiği yanlış bir ifadeden dolayı suçlu bulunmuştu.

TARİHE GEÇTİ

Cezası kaldırılan veya hafifletilen mahkumların önemli bir bölümünün, şiddete bulaşmamış kişiler arasından belirlenen "uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan" ceza almış kişiler olduğu kaydedildi.

Obama, görev süresi içinde en fazla sayıda mahkûmu affeden ABD başkanı olarak kayıtlara geçti.

OBAMA GÖREVİ TRUMP'A DEVREDİYOR

ABD Başkanı Obama 20 Ocak Cuma günü görevi Trump'a teslim edecek.