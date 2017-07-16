Görneç 1.Lig’de: 2-0

BTM play-off grubu final maçında Görneç, Akıncılar Vadili’yi 2-0 mağlup ederek 1.Lig’e yükseldi.

MUTLU SONA GÖRNEÇ ULAŞTI:

BTM play-off grubu final ilk maçında Görneç, Değirmenlik’te oynanan mücadelede Akıncılar Vadili’yi Abdullah ve Arda’nın golleri ile mağlup ederek 1.Lig’e yükselmeyi başardı. Görneç’e kupasını KTFF yöneticileri Niyazi Güvenir ve Remzi Cengiz takdim etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi play-off grubu final maçlarının ilki dün oynandı ve 1.Lig’e yükselen ilk takım belli oldu.

Sentetik Zeminli Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan BTM play-off grubu final ilk maçında Görneç ile Akıncılar Vadili karşı karşıya geldi. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçı çok sayıda futbol sever izledi.

Tribünlerin tamamının dolu olduğu mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci devreye daha iyi başlayan Görneç oldu ve ikinci devrenin hemen başında Abdullah’ın şık golü ile 1-0 öne geçti.

Kalecinin boş bıraktığı köşeyi iyi gören Abdullah çaprazdan sert vurdu ve Görneç’i 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Akıncılar Vadili takımı beraberlik için daha atak futbol oynadı. Rakip yarı alanda top çeviren Akıncılar Vadili futbolcuları ceza sahası içerisinde tehlikeli pozisyon üretemezken, girdiği pozisyonlarda da Görneç kalecisini geçmeyi başaramadı.

Oyunun son bölümüne girilirken Akıncılar Vadili savunmada açıklar vermeye başladı. Görneç’in geliştirdiği bir hızlı hücumda savunma arasına atılan topu takip eden Arda oldu ve Arda ceza sahası içerisinde kalecinin yanından topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

Arda’nın golü ile Akıncılar Vadili futbolcuları oyun disiplininden de koptu ve mücadele 2-0 Görneç üstünlüğünde tamamlandı. Rakibini 2-0 mağlup etmeyi başaran Görneç 1.Lig’e yükselen ilk takım oldu.

Maç sonunda Görneç takımına kupasını KTFF yönetim kurulu üyeleri Niyazi Güvenir ve Remzi Cengiz takdim ettiler.

Fotoğraflar: Ahmet ÖZSOY