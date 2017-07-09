Görneç Abdullah ile turladı: 2-1

Hakemler: Hasan Eriş, Şakir Azizoğlu, Mehmet Ekşici

Görneç: Hasan Bilal, Hasan Denizalp, Besim, Rifat, Uğur, Celal, Hüseyin(Necati), Fırat, Levent, Arda, Abdullah(Uğur)

Yılmazköy: Emrah, Fahri, Engin, Şahin(Hüseyin Nazlı), Ferhat, Özdemir, Ünal(Furkan), Hüseyin Akdeniz(Mehmet), Tugay, Davut, Naim

BTM Ligi yarı final karşılaşmasında Görneç, Yılmazköy’ü, Abdullah’ın ilk devrede attığı 2 golle mağlup ederek finale yükseldi. Görneç’in finaldeki rakibi Akıncılar Vadili oldu.

Maçın ilk devresinde Görneç oldukça etkiliydi.

Dk. 28 Levent’in soldan ortasında Abdullah arka direkte bomboş pozisyonda kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-0

Dk. 45 Hüseyin Yıldırım’ın sağdan son çizgiye kadar inip ortaya çevirdiği topu ağlara gönderen Abdullah, ilk devrenin skorunu belirledi. 2-0

İkinci devreye Yılmazköy biraz daha toparlanarak başladı. Görneç ise kontrollü oyunu tercih etti. Yılmazköy, Özdemir ve Mehmet ile önemli pozisyonları değerlendiremezken, Görneç’te de Arda girdiği pozisyonlardan faydalanamadı.

Maçın 85. dakikasında ise gelişen Yılmazköy atağında Furkan’ın ceza sahası dışından sert şutu filelere gitti. 2-1

Maç bu skorla tamamlanırken Görneçliler maçtan sonra büyük sevinç yaşadılar.