Görüntüler bir anda yayıldı yolcular uçağı boşaltınca...

Herkese harika sürekli gezilen bir iş gibi gelebilir ama hosteslerinde yaptıkları iş pek kolay bir iş değil.

Yoğun çalışma saatlerinden ve yolcuların kaprislerinden şikayetçi olan hostesler, işlerinden biraz olsun uzaklaşmak ve eğlenceli bir şeyler yapmak için kolları sıvadı.

Böylece de çeşitli hava yolu şirketlerinde çalışan kadın ve erkek hosteslerin başlattığı akım kısa sürede sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi.

Hostesler tepkilerini mobil fotoğraf paylaşım platformu Instagram'a yükledikleri bu fotoğraflarla dile getiriyor.

Yolcuların uçağı terk etmesiyle birlikte boş bagajların içerisine girerek poz veren hostesler, bu kareleri '#overheadbin' hashtag'i ile paylaşıyor.

İşte kısa sürede dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren hava yolu şirketlerinde görev alan hostesler arasında popüler hale gelen sessiz protestodan kareler...