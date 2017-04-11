Görüşme Sonrası Akıncı'dan Açıklama

ENOSİS krizi sonrası ara verilen Kıbrıs Müzakere süreci bugün yeniden başladı. Liderler, ara bölgede 3 saati aşan bir toplantı yaptı.

Görüşmede 4 yeni randevu belirlendi; müzakerecilerin yarından itibaren görüşmelere başlaması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, doğalgaz kazıları ve Güney’deki başkanlık seçimleri nedeniyle Temmuz’a kadar doğal bir takvim bulunduğunu söyledi; “tüm konsantrasyonu buraya verirsek, Temmuz’a kadar sonuç almamak için neden yok” dedi.

“Bir konuyu alıp onun etrafında dolanma dönemi artık bitmeli”diyen Akıncı, bu noktada BM’nin köprü kurucu öneriler ve mekik diplomasisi ile önemli bir rol üstlenebileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile görüşmesi sonrası, Cumhurbaşkanlığı’nda açıklama yaptı.

Rum Liderle, 16 Şubat’tan sonra ilk kez görüştüklerine işaret eden Akıncı, önlerindeki dönemi programlamaya çalıştıklarını söyledi.

Görüşmede, öngörülerini, konulara yaklaşımı ve nasıl sonuca ulaşılabileceğini karşılıklı anlattıklarını belirten Akıncı, bu çerevede 20 Nisan, 2, 11 ve 17 Mayıs olmak üzere 4 yeni görüşme tarihi belirlediklerini, müzakerecilerin de yarından itibaren görüşmeye başlayacaklarını açıkladı.

Resmi olmasa da doğal bir takvimin sözkonusu olduğunu vurgulayan Akıncı, 50 yıllık sürecin daha da uzamasının kimseye yaramadığını, herkesin usanıp bıktığını, sonuç alınmasını istediğini kaydetti.

Önlerindeki 1-2 ayın önemine vurgu yapan Akıncı, Güney Kıbrıs’ın Temmuz’da sondaj çalışmalarına başlayacağına işaret etti; 2014’te yaşananları hatırlattı ve “bu konunun uyarısını da bugün yaptım. Bu alanın işbirliği alanı olmasını istiyoruz. Bu da ancak çözümle olabilir. Bu yeni gerginliklere neden olmamalı. Bu yüzden Termmuz’a kadar süreç çok önemli”dedi.

Akıncı, Güney Kıbrıs’ın Şubat’taki başkanlık seçimleri havasına şimdiden girdiğini, haliyle takvim yok dense de ortaya doğal takvim çıktığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM’nin yeni dönemdeki rolüne de vurgu yaptı.

Akıncı, BM’den hakemlik ya da yazılı öneri istemediklerini, BM’nin istendiği zaman yardıma hazır olduğunu, tarafların masa başında konuşulanları tek tek ekle alıp sadecec o konu etrafında dolanarak bir yere varmaları şansı da kalmamıştır” dedi.

Akıncı, BM’nin zaman zaman yaratıcı düşünceler geliştirmesine engel olmadığını vurgularken, tarafsız olması gerektiğinin de altını çizdi ve Rum tarafının buna itiraz edeceğini düşünmediğini söyledi.

Akıncı, bugünden itibaren başlayan çalışmalarla uluslararası konferansın toplanmasına yöneleceklerini, bir sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağını da böylelikle göreceklerini ifade etti.

Yaşayabilir Federal çözüm hedefini yineleyen Akıncı, iyi niyetle yeni sürece başladıklarını aktardı.

Yöntem değişikliği ile ilgili sorular üzerine Akıncı, “geldiğimiz noktada önemli olan 4 başlıkta geri kalan önemli konuları yakınlaştırmaktır” dedi

Temmuz’a kadar sonuç alınmazsa sürece ara mı verilecek? Sorusuna karşılık Akıncı, kendisinin hedefinin ara değil süreci başarı ile sonuçlandırmak olduğunu söyledi.

Akıncı, Rum tarafının masada doğalgaz konusunu konuşmak istemediğini, bunun kendi egemenlik bölgeleri olduğunu iddia ettiklerini, ama bu egemenliğin iki toplumdan neşet edeceğinin de unutulmaması gerektiğini belirtti.

Temmuz’da bir gerginlik potansiyeli olduğunu yineleyen Akıncı, buna karşı ya kazıyı ertelemek ya da çözümü süratlendirmek gerektiğini söyledi.

BM’nin köprü kurucu öneri ve mekik diplomasisi yürütmesi ile ilgili soruya karşılık da Akıncı şöyle

“Artık gelinen noktada birbirimizin pozisyonlarını tekrar etmeye başladık. Kaç defa “etkin katılım” konusunda birbirimizi ikna etmeye çalışacağız? Bunun da bir sınırı var. Daha fazla gidemezsiniz. Bu yöntem bir yere gelir ve tükenir. Bir tek unsur kaldı, Birleşmiş Milletler! Bizim öngördüğümüz çerçevede onlar da yardıma hazırdır.Günün sonunda ortaya bir tablonun çıkmasının zamanı geldi, bir konuyu alıp onun etrafında dolanma dönemin bitmeli”.

Türkiye ile istişarelerin sürüdüğünü belirten Akıncı, olası referandumda kararı Kıbrıs Türk ve Rum halklarının vereceğini, Türkiye ile Yunanistan’ın rolünün ise çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. BRTK