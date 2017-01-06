Göz kapağı sarkmaları nasıl geçer?

Göz kapağındaki sarkmalara çeşitli faktörler neden olabilir.

Hücresel yaşlanma, diyabet, inme, beyin tümörü, sinir veya kas fonksiyonunu etkileyen diğer hastalıklar etkili faktörlerdendir.

Peki göz kapağı sarkmalarına karşı ne yapılabilir? İşte cevabı...

Salatalık, göz kapaklarında oluşan kırışıklık ve sarkmalar için mükemmel bir çözüm yoludur. Bu tedaviyi uygulamak için yalnızca soğutulmuş salata dilimlerini gözlerinize, yaklaşık 15 - 20 dakika boyunca uygulayın.

Poşet papatya çayı kullanın çünkü papatya çayı, bu durumun tedavisi için yardımcı olacak anti-inflamatuvar maddeler içerir. Poşetleri gözlerinizin altına uygulamadan önce buzdolabında saklamanızda fayda vardır. Rahatlamaya çalışın ve poşetleri 20 dakika boyunca göz altınızda oluşan torbaların üzerine uygulayın.

Dört yemek kaşığı sade yoğurt, dört yemek kaşığı aloe vera jeli, iki yemek kaşığı yulaf ezmesi ve beş dilim soyulmuş salatalığı, karışım macun kıvamına gelene dek karıştırın. Macunu göz kapaklarına uygulayın, 20 dakika yüzünüzde bekletin ve ardından soğuk su ile yüzünüzü durulayın.

Buzlu su oldukça etkili. Cildi sıkılaştırmak ve göz kapaklarının sarkmasını önlemek için yüzünüzü çok soğuk suyla yıkayın.

Üzüm yüksek resveratrol içeriği sayesinde, yaşlanma sürecinin yavaşlatılmasına yardımcı olur.