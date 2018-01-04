Gözden kaçan demografik eğilimler ve fırsatlar

Dünyadaki eğilimlerin diliyle geleceğe baktığınızda, nüfus artışının devamı dünyayı etkileyecek olan en büyük realite olacağına inanılıyor.

Afrika ve Asya’da 10 Milyon kişinin üzerinde nüfus barındıran sayısız dev kentler oluşacak.

Şehre göçün artmasıyla kırsal kesimde tarımda çalışan nüfus oranında ciddi düşüş olacak.

Bunun sonucunda da gıda üretimi ve tedarik zinciri globalleşmek zorunda kalacak.

40 yıl sonra gıdaya bugüne göre 70% daha fazla talep olacağı hesap ediliyor.

Artan nüfusla birlikte kişilerin almak isteyecekleri kalori miktarındaki artışın da bu talep artışına ciddi etki edeceği öngörülüyor.

Tarımın ve hayvancılığın her ne olursa olsun kendi kendimize yetiyor olabilmek için desteklenmesi düne göre çok daha hayati bir öneme sahip.

Serbest piyasa ekonomisine ters düşse de birçok endüstriyi özelleştirmiş gelişmiş ülkelerin tarımı sübvanse ediyor olması da bundan dolayı.

İklim açısından birçok meyve ve sebzenin yetiştirilmesine ve hayvancılığın yapılmasına müsait elverişli topraklar üzerindeyiz.

Suyun da Anadolu’dan gelmiş olması bulunduğumuz bölge açısından büyük bir avantaj.

Dört-beş yıl önce katıldığım bir yatırımcı toplantısında ‘’paramızı nereye yatıralım’’ diye sorulan bir soruya konusunda dünya ölçeğinde otorite olan eksantrik yatırım gurusu ‘’kırsal alanda sulak arazi alın, nerede olduğu önemli değil’’ diye cevap verdi.

Salonun tümü spontane bir şekilde güldü.

Gülmeyen bir tek oydu.

Ticaretle uğraşan biri olsanız bu derece büyüme potansiyeli olan tarım ve hayvancılığa yatırım yapmaz mısınız?

Bir soru daha.

Seçime gidilen bir ortamda politikacı ya da parti lideri olarak kendinizi biraz zorlayıp dünyadaki bu eğilim üzerinden bir vizyon ve söylem geliştirmeyi denemez misiniz?

İddiam odur ki seçimlerden sonra kurulacak olan hükümet programında önümüzde duran bu fırsat ile ilgili de bir şeyler söylenmeyecektir.

Bu nasıl dünyadan kopuk bir siyaset yaklaşımdır diye isyan etmemek elde değil.

Genlerimize işlemiş ‘’hayal bile etme, yapamazsın’’ duvarını aşmaya, yıkmaya kimse cesaret edemediği sürece de bu böyle devam eder gider mi?

Kuru kuruya ‘’siyaset’’ yapmayı ‘’politika’’ yapmaya yeğleyen bir seçmen ve seçilen zihniyeti olduğu sürece her gün uykulara dalıp fırsatları ıskalamaya devam mı edeceğiz?

Elbet bir gün bu adada buna dur diyen de çıkacaktır.

Bu seçimlerde belki bir iki ‘’piknik ateşi’’ yakabilecek aday aradan çıkar ve seçilir.

Umut en son ölür ümidiyle seçime gidiyoruz.