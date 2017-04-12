Gözler Ağır Ceza’da

Denktaş Mutluel, Sude Demirkıran ve İlayda Yeliz Öztürk’ün ölümüne sebep olmaktan yargılanarak aleyhindeki 14 davayı kabul eden Safa Güngör’ün kararı bugün açıklanıyor

Havadis/Devrim DEMİR

Girne – Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım tarihinde meydana gelen ve toplumda büyük infiale yol açan trafik kazasında, ikisi lise öğrencisi 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan TIR şoförü Safa Güngör aleyhindeki davanın kararı bugün açıklanıyor.

Safa Güngör, Kasım ayında soruşturmanın tamamlanmasının ardından hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmiş, 9 Mart tarihinde ise yargılanmak üzere Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmişti.

Güngör, 14 davadan itham edilerek tüm suçlamalara kabul yönünde cevap verdi.

Mahkeme başkanı Ömer Güran, önceki duruşmada kararı açıklamak üzere davayı bugüne ertelemişti. Güngör aleyhindeki karar bugün saat 08.30’da açıklanacak.