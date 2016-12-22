Gözler bu toplantıda

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner BRT’ye yaptığı açıklamada, asgari ücretin ilk toplantısının yapılacağını söyledi.

Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve işverenlerin bu konudaki taleplerini dinleyeceklerini belirten Saner, “ İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu kurulalı asgari ücretin Ocak ayında belirlendiği çok enderdir geçtiğimiz yıl biz bunu Temmuz ayında ancak gerçekleştirebildik. Ve bir ilke imza atmıştık. “ dedi.

Bakanlık olarak yarın tüm sendikalar ile bir araya geleceklerini ve onların da görüş ve önerilerini aldıktan sonra, hükümetin de bu konudaki düşüncelerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Saner, “Hedefimiz 2017 Ocak ayından geçerli olacak bir asgari ücret üzerinde çalışmaktır” dedi.

Komisyon, bugün saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında toplandı