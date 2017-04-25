Gözler kundaklama kararında

Başkent Lefkoşa’da 19 Şubat 2016’da üç iş yerini kundaklayan sanıklardan 4’üyle ilgili karar bugün açıklanacak. Sanıklardan Mehmet Selkar geçtiğimiz günlerde ayni davadan 9 yıla mahkum olmuştu.

Yeni Bakış

Başkent Lefkoşa’da 19 Şubat 2016’da üç iş yerini kundaklayan sanıklardan 4’üyle ilgili karar bugün açıklanacak.

Gözler mahkemede

Evren Baysal, Eren Baysal, Ozan Ögeyik ve Adem Bağlan’ın yargılandıkları davayla ilgili cezaları bugün belli olacak.

Sanık Selkar 9 yılıa mahkum edilmişti

Ayni davadan yargılanan sanık Mehmet Selkar ise geçtiğimiz günlerde 9 yıl hapse mahkum edilmişti. Kamuoyunda büyük infial yaratan kundaklama olayında zanlılar 2 oto galeri ve bir iş yerini kundaklamıştı.

Karar toplum vicdanında takdir gördü

Kundaklama sonucu birçok lüks araç kullanılamaz hale gelmişti. Yargının sanıklardan Mehmet Selkar hakkında verdiği 9 yıl hapis cezası kamu vicdanında büyük bir takdir toplamış ve verilen cezanın bu tür girişim içinde olabileceklere caydırıcı bir gösterge olarak nitelendirilmişti.