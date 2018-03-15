Gözler Mahkemede!

Kamuoyunda gebeliği yasadışı sonlandırma veya yasadışı kürtaj davası olarak bilinin davada hapis cezası alan Dr. Fahri Karagözlü, Dr. Rasiha Serdaroğlu ve hemşire Ayşegül İşbilen hakkındaki istinaf kararı bugün açıklanıyor

'Çocuk düşürmeye teşebbüs' suçundan suçlu bulunan Fahri Karagözlü, Rasiha Serdaroğlu ve Ayşegül İşbilen beraat etti. Fakat Karagözlü, Serdaroğlu ve İşbilen hamileliği yasa dışı sonlandırma davasından suçlu bulundu. Mahkeme davayı karar için saat14.30' a erteledi