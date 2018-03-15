HABER KIBRIS

Gözler Mahkemede!

Dr. Fahri Karagözlü, Dr. Rasiha Serdaroğlu ve hemşire Ayşegül İşbilen hakkındaki istinaf kararı bugün açıklanıyor

15/03/2018

Gözler Mahkemede!
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Kamuoyunda gebeliği yasadışı sonlandırma veya yasadışı kürtaj davası olarak bilinin davada hapis cezası alan Dr. Fahri Karagözlü, Dr. Rasiha Serdaroğlu ve hemşire Ayşegül İşbilen hakkındaki istinaf kararı bugün açıklanıyor

'Çocuk düşürmeye teşebbüs' suçundan suçlu bulunan Fahri Karagözlü, Rasiha Serdaroğlu ve Ayşegül İşbilen beraat etti. Fakat  Karagözlü, Serdaroğlu ve  İşbilen hamileliği yasa dışı sonlandırma davasından suçlu bulundu. Mahkeme davayı karar için saat14.30' a erteledi

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TAGS: Fahri Karagözlü, Ayşegül İşbilen, Mehmet Ali Tunçbilek, Taner Okburan, Rasiha Serdaroğlu
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