Gözler yeniden ligde

Hafta içerisinde oynanan Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçlarının ardından futbolda gözler yeniden lige çevrildi.

Lider Yenicami’nin takipçileriyle puan farkını açtığı, Yeni Boğaziçi ile Ozanköy’ün ise düşme hattında yer aldığı K-PET Süper Lig’de 22. haftanın perdesi bugün oynanacak 3 maçla açılacak.

Saat 15.00’te başlayacak karşılaşmalarda Gençlik Gücü başkentte Yeni Boğaziçi’ni, Cihangir, Merit Alsancak Yeşilova’yı ve Mağusa Türk Gücü de Lefke’yi konuk edecek.

hafta heyecanı yarın oynanacak 4 maçla sürecek.

Saat 15.00’te başlayacak maçlarda başkentte Yenicami ile Küçük Kaymaklı arasında derbi fırtınası esecek.

Yalova cezası nedeniyle Doğan Türk Birliği’ni Alsancak’ta ağırlarken zirve yarışında yeniden umutlanan Binatlı son sıradaki Ozanköy’ü, Gençler Birliği ise Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek.

Ligde 12 Mart Pazartesi günü saat 18.15’te oynanacak Türk Ocağı-GAÜ Çetinkaya maçıyla birlikte 22. hafta tamamlanaca