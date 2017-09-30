Grip olan annelere 7 emzirme kuralı!

Emziren anneler, bir yandan da ‘acaba emzirirken grip virüsü sütümden bebeğime geçer mi?’, ‘emzirmeye ara mı vermeliyim, devam mı etmeliyim?’ şeklindeki soru işaretleriyle ikilemde kalıyor. Bazıları ise doğrudan ‘virüs sütten bebeğe de geçer’ hurafesine inanarak emzirmeyi kesiyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yavrucu, emziren annelerin gripken aksine daha çok emzirmeleri gerektiğini ancak bazı kurallara dikkat edilmesinin şart olduğunu belirtere şunları söylüyor:



“Gripken emzirmeye ara vermek bebeğe daha fazla zararı dokunan bir durumdur. Çünkü emzirirken virüsle enfekte olan annenin vücudunda bu virüse karşı gelişmiş olan antikorlar emzirme yoluyla bebeğe geçip, bebeğin hastalanmasında önleyici etki yapacakken, emzirmenin kesilmesi ile bu duruma engel oluruz. Üstelik bebeği enfeksiyonlardan kansere dek birçok hastalıktan koruyucu özelliği olan anne sütünden mahrum etmiş oluruz. Dolayısıyla bazı kurallara mutlaka dikkat etmek kaydıyla, gripken de bebeğinizi doğal, koruyucu bir ilaç olan anne sütü ile besleyin, bol bol emzirin, bitkinseniz de sütünüzü sağarak bebeğinizi beslemeye devam edin” diyor.



Dr. Yavrucu, 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, grip olan annelere dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında şunları söylüyor:

Gripken öpmeyin: Grip virüsü solunum yoluyla, öksürük, hapşırık gibi damlacık yoluyla yayıldığı için emzirirken nefesinizin doğrudan bebeğinize doğru olmamasına dikkat edin. Ne kadar isteseniz de gripken bebeğinizi öpmeyin, ziyarete gelenlere de öpmemeleri için uygun bir dille belirtin. Maske kullanmak bebeğinizi korumaya yardımcı etki sağladığından hem ev içinde hem de emzirirken maske takın.

Maskenizi 20 dakikada bir değiştirin: Maske kadar maskenin doğru kullanılması da bir o kadar önemli. Maskenizi her 20 dakikada bir yenisi ile değiştirin ve eskisini ortalıkta bırakmayın. Ağzı iyice kapatılmış bir poşet içerisinde çöpe atın.

Her emzirme öncesi ellerinizi mutlaka yıkayın: Grip virüsünün salgılar yoluyla yayılmasında eller çok önemli bir bulaş kaynağı. Bu nedenle özellikle maskeye dokunduktan sonra ya da emzirmeden önce ellerinizi sık sık yıkamanız koruyucu etki sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca annenin göğüs ucunun, kıyafetinin temiz olması da gribin bebeğinize bulaşmaması açısından son derece önemli.

Odayı sık sık havalandırın: Gerek nefesiniz gerekse öksürüp hapşırırken odaya yayılan damlacıklar, uzun saatler havada asılı kalarak odadaki diğer kişilere kolaylıkla bulaşıyor. Hele de bebeğinizin bağışıklığı henüz güçlenmediği için damlacıklarla yayılan bu virüsler kolayca etkisini gösteriyor. Bu nedenle odaları sık sık havalandırın ve ortama temiz hava girmesini sağlayın.

Bol su için: Süt üretiminde birinci derecede etkin bir kaynak olan su, aynı zamanda enfeksiyon ajanlarının vücuttan atılmasında da önemli bir rol oynadığı için çok değerli bir koruyucu etki sağlıyor. Bu nedenle grip olursanız da mutlaka emzirmeye devam edin ve bu süreçte bol bol su için.

Uykusuz kalmayın: Emzirmek anne için oldukça yorucu bir tempo yarattığından annenin uykusuz kalmaması, dinlenmesi hem yeterli miktarda sütün oluşması hem de bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini artırıcı etki yarattığı için hastalıklara karşı ciddi düzeyde savunma sağlıyor. Bu nedenle uykusuz kalmamaya, fırsat buldukça şekerleme yapmaya özen gösterin.